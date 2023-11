Njihuni me pikën më të dobët të trupit tuaj sipas shenjës së Horoskopit

Dashi

Shenja e parë e zodiakut rregullon kokën, fytyrën dhe flokët. Nëse jeni Dashi, atëherë shpesh do të vuani nga dhimbje koke apo madje edhe nga migrena. Ju ndoshta shkoni shpesh tek dentisti, kjo ndodh sepse dhëmbët tuaj janë gjithashtu nën sundimin e Dashit (së bashku me Bricjapin).

Krenaria luan një rol shumë thelbësor në këtë shenjë, kështu që frika nga dështimi e vendos atë aq shumë në tension saqë gjithmonë dëshiron të japë më të mirën në çfarëdo që të bëjë. Kjo e bën atë të ngutet në pothuajse gjithçka me të cilën përpiqet të merret.

Ai lëviz shpejt, funksionon shpejt. Kjo mund të shkaktojë shumë aksidente, veçanërisht kur përdorni objekte të mprehta ose mekanike apo edhe automjete. Fuqia e zjarrtë e Marsit, megjithatë, mund ta bëjë shërimin të mrekullueshëm dhe ndërsa vazhdoni të jeni aktiv nga ana seksuale dhe entuziast, forca juaj e jetës do të plotësojë periodikisht trupin tuaj me një shëndet të gjallë.



Demi

Shenja e dytë e zodiakut rregullon fytin, qafën dhe gjithashtu bashkërendon mushkëritë dhe zonën e sinusit. Nëse jeni Demi, atëherë me siguri jeni mjaft me fat që të keni shëndet të mirë ndërsa Venusi ju bekon me një marrëdhënie harmonike me trupin tuaj. Sidoqoftë, problemet, aksidentet dhe infeksionet në zonat e përshkruara më lart janë shumë të zakonshme për Demin. Ka shumë të ngjarë që litarët tuaj të zërit dhe bajamet të goditen të parat kur t’i neglizhoni ato ose të humbni ekuilibrin e tyre. Ju jeni i prekshëm nga ftohjet dhe kollat dhe duhet të kujdeseni për veten tuaj gjatë dimrit.

Demi është gjithashtu i lidhur tradicionalisht me çrregullime të shumta të ngrënies ose probleme me metabolizmin, pasi gjëndrat tiroide janë nën sundimin e Demit. Ushtrimi aerobik duhet të jetë një shqetësim i përditshëm.

Binjakët

Shenja e tretë e zodiakut rregullon krahët, shpatullat dhe duart dhe pjesërisht mushkëritë. Nëse jeni Binjakët, me siguri që jeni gjithmonë në arrati, në lëvizje të vazhdueshme, gjithmonë duke menduar, ndërsa të tjerët gjithmonë pyesin se si i menaxhoni me kaq lehtësi shumë detyra.

Fakti është se shpejtësia me të cilën drejtoni gjithçka ju bën gjithmonë të shqetësuar gjatë gjithë kohës. Përveç kësaj, ju jeni padyshim pacienti më i keq sepse ju e urreni të rrini në shtrat. Ky ankth i vazhdueshëm ju bën të prirur për depresion dhe sëmundje psikosomatike si alergji, astmë dhe bronkit kronik, si dhe zakone që do t’ju bëjnë të ndiheni më mirë përkohësisht si alkooli dhe pirja e duhanit. Mundohuni të relaksoheni dhe të meditoni!

Gaforrja

Shenja e katërt e zodiakut rregullon stomakun dhe zonën afër tij. Nëse jeni Gaforrja jeni shumë emocionues, nuk ka rëndësi nëse e ndjeni apo jo. Ju vazhdimisht ndjeni nevojën për të qenë të sigurt me aq shumë dashuri dhe lumturi materiale. Nëse nuk mund ta ndjeni atë, ju me siguri e tendosni stomakun aq shumë sa që ndoshta vuani nga ulcera ose refluksi gastroesophageal.

Për më tepër, ndryshimi juaj i vazhdueshëm i emocioneve, përveç stomakut të ndjeshëm, ju bën të prirur për të ngrënë në mënyrë të çrregullt gjë që do t’ju bëjë të ndjeheni më keq. Provoni të filloni një dietë të ekuilibruar, plot vitamina, probiotikë dhe kamomil! Bëni gjëra që ju ndihmojnë të relaksoheni dhe të ndjeheni më mirë.

Luani

Shenja e pestë e zodiakut rregullon zonën e zemrës dhe gjoksit, si dhe të shpinës. Nëse jeni Luani, atëherë me siguri jeni të bekuar me shëndet dhe mirëqenie. Kjo vjen nga efekti i Diellit, planeti i lidhur tradicionalisht me energjinë jetësore ose kulturën kineze. Fakti është që të lindurit me mirëqenie nuk duhet të merret si e mirëqenë dhe Luani duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse të qenit mirë është një dhuratë që trupi i tij nuk mund ta durojë gjithmonë. Sasi të mëdha të verës së mirë dhe ushqimit të zgjedhur mund të jenë të shijshëm, por jo të sigurt për shëndetin tuaj. Ushtrohuni shumë!

Virgjëresha

Shenja e gjashtë e zodiakut rregullon zorrën, pjesërisht zonën e stomakut, sistemin riprodhues të femrës dhe sistemin nervor. Nëse jeni një Virgjëreshë, atëherë ka shumë të ngjarë që ju të keni shëndet të mirë dhe gjithmonë të mbani një gjendje vërtet të shëndetshme pasi Virgjëresha rregullon shëndetin dhe funksionet e trupit.

Sidoqoftë, Virgjëresha ka tendencë të mbivendos pothuajse gjithçka, duke humbur orë pafund pune dhe duke u përpjekur të përmirësojë gjërat. Emocionet tuaja të ndjeshme shkaktojnë lehtësisht probleme shëndetësore edhe nëse mendimet tuaja janë burimi i vetëm i tyre.

Dëshira juaj për përsosmëri, pavarësisht nëse e provoni përsëri ose e keni braktisur, ju streson aq shumë sa jeni të prirur për çrregullime të tretjes, ulcera dhe kolit. Kur diçka pengon planet tuaja, ndjeheni sikur keni humbur tokën nën këmbë dhe kjo është koha kur mund të filloni çrregullimet e ngrënies ose varësin nga alkooli. Të ushtruarit është thelbësor për ju, duhet të ecni ose të vraponi jashtë dhe të shikoni në qiell, një fllad i lehtë mund të fshijë lehtësisht problemet tuaja.

Peshorja

Shenja e shtatë e zodiakut rregullon veshkat dhe ekuilibrin e ujit në trupin tuaj. Rregullon gjithashtu lëkurën dhe të gjitha gjëndrat e trupit. Nëse jeni Peshorja, nevoja juaj e vazhdueshme për tu ndier dhe për të arritur ekuilibrin mund të shkaktojë dhimbje koke dhe çrregullim ankthi. Të gjitha këto simptoma gjithashtu mund të shkaktohen nga tendenca juaj për të bërë paqe me tensione të ndryshme në psikikën tuaj.

Alergjia dhe çrregullimet e lëkurës janë gjithashtu shumë të zakonshme në Peshore si rezultat i turbullirave tuaja emocionale. Muzika mund të jetë çelësi për të zhbllokuar veten dhe shpirtin tuaj të ngulitur që dëshiron bukurinë dhe harmoninë. Joga dhe aktivitetet energjetike mund të sjellin përfitime për funksionet dhe emocionet e trupit, duke ju ndihmuar gjithashtu të shmangni depresionin.

Akrepi

Shenja e tetë e zodiakut rregullon organet gjenitale, fshikëzën dhe gjëndrën e prostatës. Nëse jeni një Akrep, ju ndoshta jeni të prirur për jetëgjatësi, pasi struktura juaj e fortë Plutoniane ju ndihmon të përballoni pothuajse të gjitha vështirësitë që mund t’ju jap jeta.

Nga ana tjetër, Akrepi ka një anë kaq të ndjeshme sa që vetëm disa mund ta kuptojnë – ndonjëherë ata as nuk e kuptojnë njëri-tjetrin. Problemet e fytit gjithashtu mund të ndodhin për shkak të paaftësisë së tyre për të shprehur emocionet e tyre në mënyrën e duhur. Situatat stresuese që kërkojnë rilindjen nga hiri i tyre dhe plagët e thella emocionale – pothuajse gjithmonë nga fëmijëria e tyre – mund të ndikojnë në sistemin e tyre riprodhues dhe fuqinë e tyre përfundimtare – epshin e tyre.

Forca e ashpër jetësore e Akrepit duhet të drejtohet gjithmonë në një mënyrë më produktive dhe të mos shtypet sepse, nëse kjo ndodh, ato mund të fillojnë situata vetë-shkatërruese. Natyra e tij konkurruese do të gjejë lumturinë në sport ndërsa trupi i tij do të shijojë një kardio të mirë.

Shigjetari

Shenja e nëntë e zodiakut rregullon mëlçinë, ijet dhe kofshët. Nëse jeni Shigjetar, atëherë qëndrimi juaj pozitiv ndaj të jetuarit ju ndihmon të mbani një gjendje të shëndetshme të kënaqshme. Prekja pozitive e entuziazmit dhe optimizmi i Jupiterit rrallë ju vë në telashe dhe problemet pothuajse gjithmonë fillojnë kur ju humbni besimin tek Ati Qiellor (Jupiteri) ose e ekzagjeroni me entuziazëm.

Aksidentet (kur drejtoni një automjet ose në sport) janë shumë të zakonshme në jetën e çdo Shigjetari. Mundohuni të mbani gjithmonë anën tuaj të mirë, por gjithmonë mbani mend udhëzimet e sigurisë për gjithçka që bëni. Edhe nëse mund të trajtoni pothuajse gjithçka, duhet të jeni shumë të kujdesshëm kur përziheni me gjëra ose situata që mund t’ju lëndojnë – fizikisht ose ndryshe.

Mëlçia është shumë e rëndësishme për metabolizmin dhe pothuajse gjithmonë ka një rritje të peshës pranë kofshëve, diçka për të cilën duhet pasur kujdes sepse mëlçia mund të fitojë infiltrime yndyrore. Ushtrohuni dhe ruani optimizmin tuaj.

Bricjapi

Shenja e dhjetë e zodiakut rregullon kockat, nyjet (veçanërisht zonën afër gjunjëve) dhe të gjithë sistemin skeletik (përfshirë dhëmbët). Nëse jeni një Bricjap, me siguri jeni të bekuar me një trup shumë të fortë që mund t’i rezistojë pothuajse gjithçkaje.

Thembra e Akilit të Bricjapit është depresioni që mund të shkaktojë shumë përmbysje në jetën e tij, dhe natyrisht trupi juaj për shkak të çrregullimit të serotoninës, – përpiquni të relaksoheni rregullisht. Të ushtruarit është thelbësor për ju! Në këtë kohë duhet të merrni parasysh se si të përfshini planet e rregullta të trainimit në orarin tuaj ditor. Natyra juaj konkurruese qetësohet gjatë sportit dhe ekuilibri juaj hormonal përmirësohet.

Një dietë e pasur me kalcium (përveç nëse këshillohet ndryshe nga mjeku juaj) shpesh është një faktor shumë i rëndësishëm në mirëqenien tuaj pasi problemet ortopedike janë shumë të zakonshme për ju. Efekti i Saturnit tek ju ndihmon më së shumti ndërsa rriteni, duke përmirësuar mënyrën e perceptimit të funksioneve të trupit tuaj.

Ujori

Shenja e njëmbëdhjetë e zodiakut rregullon këmbët, kërcet dhe kyçet e këmbëve dhe bashkërendon sistemin e qarkullimit të gjakut dhe zemrën (së bashku me Luanin). Nëse jeni Ujori, ju jeni ndoshta dikush që ushtron sporte edhe në një mënyrë më të “personalizuar”, duke siguruar kështu një trup të ekuilibruar.

Problemi me këtë shenjë është rutina. Puna juaj është vërtet shumë e rëndësishme, por kurrë nuk duhet të lini pas dore nevojat e trupit tuaj. Ujori ka një rezervë të madhe energjie që mund të aktivizohet kur të dëshirojë. Kjo bën që sëmundjet të sillen mjaft çuditshëm me ta duke i bërë shumë njerëz të çuditen.

Është shumë e rëndësishme të vazhdoni të ushtroheni dhe të ruani një dietë të shëndetshme, pasi Ujori ka tendencë të depresionohet me kalimin e viteve. Mbajtja e një trupi në formë siguron fuqinë e tyre. Përndryshe, mund të shfaqen probleme të qarkullimit të gjakut, veçanërisht në këmbë.

Peshqit

Shenja e dymbëdhjetë e zodiakut rregullon këmbët dhe gishtërinjtë. Nëse jeni Peshqit, imagjinata juaj është arma më e fuqishme dhe më e çmuar që keni. Ëndrrat dhe makthet luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj. Pagjumësia është një problem shumë i zakonshëm nga i cili vuajnë Peshqit. Fatkeqësisht, kur ndiejnë se nuk janë të rrethuar nga dashuria, ata shpesh përpiqen të gjejnë lumturi dhe qetësi në alkool, drogë ose varësi të tjera.

Peshqit janë shumë të prirur ndaj problemeve mendore dhe ndoshta për shkak të natyrës së tyre shumë të ndjeshme. Meditimi dhe joga janë shumë të përshtatshme për Peshqit.