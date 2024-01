Njihuni me ashensorin e jashtëm më të lartë në botë

Mes ndërtimeve arkitekturore, ka disa që tërheqin më shumë vëmendjen tonë, siç janë ato që mbajnë një rekord Guinness. Ky është rasti, për shembull, me urën më të gjatë të varur në botë, Urën Sky, në Republikën Çeke.

Në këtë grup ndërtimesh është edhe ashensori i jashtëm më i lartë në botë. Ai quhet Bailong dhe njihet ndryshe edhe si “Ashensori i Njëqind Dragonjve”.

Ishte viti 1999 kur filloi ndërtimi i tij, me një kosto të vlerësuar prej rreth 16,5 milionë euro në atë kohë, dhe bashkë me të u thyen disa rekorde, si për përmasat, ashtu edhe për shpejtësinë e lëvizjes. Përveç kësaj, pamjet që ky ashensor ofron përfshijnë një park madhështor që shumë besojnë se frymëzoi peizazhin e filmit të famshëm “Avatar”.