Temperaturat e ulëta, si t’i mbroni bimët dhe lulet tuaja nga ngrirja

Kopshtarët dhe të apasionuarit pas bimëve mbjellin lule, shkurre dhe pemë që mund të mbijetojnë në kopshtin e tyre gjatë motit tipik. Por çfarë mund të bëjë një kopshtar kur moti nuk është tipik?

Ngrirjet e papritura mund të shkatërrojnë peizazhet dhe kopshtet. Cila është mënyra më e mirë për të mbuluar dhe mbajtur bimët nga ngrirja:

Në çfarë temperature ngrijnë bimët?

Kur t’ju vijë moti i ftohtë, mendimi juaj i parë do të jetë në cilën temperaturë ngrijnë bimët, me fjalë të tjera, sa i ftohtë është shumë i ftohtë? Nuk ka përgjigje të lehtë për këtë. Bimë të ndryshme ngrijnë dhe vdesin në temperatura të ndryshme. Kjo është arsyeja pse atyre u jepet një vlerësim i qëndrueshmërisë.

Disa bimë prodhojnë hormone të veçanta që i mbajnë ato nga ngrirja, dhe këto bimë kanë një vlerësim më të ulët të qëndrueshmërisë (që do të thotë se mund t’i mbijetojnë motit më të ftohtë) sesa bimët që prodhojnë më pak nga ky hormon.

Thënë kjo, ekzistojnë edhe përkufizime të ndryshme të mbijetesës. Një bimë mund të humbasë të gjithë gjethet e saj gjatë ngrirjes, dhe disa mund të rriten përsëri nga kërcelli apo edhe nga rrënjët. Pra, ndërsa gjethet nuk mund t’i mbijetojnë një temperature të caktuar, pjesët e tjera të bimës munden.

Si të mbroni bimët nga ngrirja

Nëse prisni vetëm një ngrirje të lehtë, mund të jeni në gjendje t’i mbroni bimët në ngrirje thjesht duke i mbuluar me një çarçaf ose një batanije. Kjo vepron si izolim, duke mbajtur ajrin e ngrohtë nga toka rreth bimës. Ngrohtësia mund të jetë e mjaftueshme për të mbajtur një bimë nga ngrirja gjatë një ftohi të shkurtër.

Për mbrojtje shtesë kur mbroni bimët në ngrirje, mund të vendosni plastikë mbi çarçafë ose batanije për të ndihmuar në ruajtjen e ngrohtësisë. Megjithatë, asnjëherë mos e mbuloni një bimë vetëm me plastikë, pasi plastika do ta dëmtojë bimën. Sigurohuni që një pengesë pëlhure të jetë midis plastikës dhe bimës. Sigurohuni që të hiqni çarçafët, batanijen dhe plastikën gjëja e parë në mëngjes pas një ftofte gjatë natës. Nëse nuk e bëni këtë, kondensimi mund të krijohet dhe të ngrijë përsëri nën mbulesë, gjë që do të dëmtojë bimën.

Kur mbroni bimët në një ngrirje që është më e gjatë ose më e thellë, mund të mos keni zgjidhje tjetër veçse të prisni të sakrifikoni të gjithë ose një pjesë të bimës me shpresën se rrënjët do të mbijetojnë. Filloni duke mulchuar rëndë rrënjët e bimës ose me mulch druri ose sanë. Për mbrojtje shtesë, mund të futni enë me gallon me ujë të ngrohtë në mulch çdo natë. Kjo do të ndihmojë në largimin e një pjese të të ftohtit që mund të vrasë rrënjët.

Nëse keni kohë përpara se të ndodhë një ngrirje, mund të krijoni gjithashtu barriera izoluese rreth një bime si një mënyrë për të mbrojtur bimët nga ngrirja.

Lidheni bimën sa më mirë që të jetë e mundur. Nxitni kunjet që janë aq të gjata sa bima në tokë rreth uzinës. Mbështillni kunjat me cohë në mënyrë që bima të duket e rrethuar. Mbushni pjesën e brendshme të gardhit me sanë ose gjethe. Përsëri, mund të vendosni enë qumështi me ujë të ngrohtë në brendësi, në bazën e këtij gardhi çdo natë për të ndihmuar në plotësimin e nxehtësisë.

Një varg dritash Krishtlindjesh të mbështjella rreth bimës mund të ndihmojnë gjithashtu në shtimin e nxehtësisë shtesë. Sapo ngrirja të kalojë, hiqni mbulesën në mënyrë që bima të marrë rrezet e diellit që i nevojiten. Lagështira e tokës (jo gjetheve ose kërcellit të bimëve) do të ndihmojë gjithashtu që toka të mbajë nxehtësinë dhe mund të ndihmojë që rrënjët e bimës dhe degët e poshtme të mbijetojnë.