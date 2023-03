Nga manipulimi tek sjellja impulsive, ja çfarë mund të bëjnë personat që janë të varur nga dashuria

Nëse keni qenë ndonjëherë të dashuruar, i njihni fluturat në stomak dhe dëshirën për të kaluar gjithë kohën me këtë person.

Por, sipas ekspertëve, nëse e kërkoni me ngulm një partner dhe ndjesinë e të qenit i/e dashuruar, atëherë me shumë mundësi mund të jeni të varur nga dashuria, shkruan “The Sun”.

Martin Preston, themeluesi i “Delamere Health” tha: “Ashtu si të varurit nga seksi, të varurit nga dashuria tregon se një person po kërkon diçka përtej vetes: një person, marrëdhënie ose përvojë, që të sigurojë stabilitetin emocional dhe jetësor që i mungon”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Këtu janë tetë shenjat që duhet të keni parasysh kur bëhet fjalë për varësinë nga dashuria.

Fantazia

Martin thotë se varësia ndaj dashurisë përfshin gjithmonë një person tjetër, edhe nëse ai person nuk e di që është i përfshirë.

Ai shpjegoi: “Kjo mund të jetë një formë e fantazisë ku dikush me një varësi nga dashuria ndërton një marrëdhënie imagjinare në kokën e tij, por që nuk ekziston në realitet.

Ata mund të bëhen të fiksuar për të lënë një përshtypje tek personi me të cilin janë të magjepsur, duke ndryshuar personalitetin, pamjen, veshjet dhe madje edhe oraret e përditshme për t’u përplasur me atë person që të bëjnë realitet çdo gjë që fantazojnë.”

Të varur nga të qenit “i/e dashuruar”

Njerëzit që vuajnë nga varësia ndaj dashurisë zakonisht kalojnë nga një lidhje në tjetrën pasi janë të varur nga ndjenja e të qenit të dashuruar.

Martin tha se këta njerëz, shpesh ndjejnë se duhet të gjejnë dikë tjetër sapo lidhja e tyre përfundon, nga frika e të qenit vetëm.

Marrja e vendime impulsive dhe të rrezikshme

Dikush që është i varur nga dashuria shpesh mund të marrë vendime të rrezikshme pa menduar dy herë për pasojat.

Të gjitha veprimet e tyre sillen rreth personit me të cilin janë dashuruar/duan të jenë.

“Ata që kanë fëmijë mund t’i vënë në rrezik duke ftuar të panjohur në shtëpitë e tyre. Fëmijët gjithashtu mund të ndihen të neglizhuar nëse prindërit i japin përparësi marrëdhënieve të tyre mbi mirëqenien e fëmijës. Shumë qëndrojnë në marrëdhënie toksike dhe madje abuzive nga frika e të qenit vetëm“,- ​​tha Martin.

Obsesiv

Martin tha se një tipar kryesor i një të varuri nga dashuria është sjellja obsesive dhe nevojtare kur ata janë në një lidhje.

“Ata mund ta gjejnë veten duke bombarduar të dashurin me dhurata ekstravagante që nuk mund t’i përballojnë”,- shtoi ai.

Vështirësi me intimitetin e vërtetë

Ata që kanë varësi nga dashuria shpesh mërziten pasi kalon faza e muajit të mjaltit dhe kjo mund t’i ndalojë ata të krijojnë një marrëdhënie të shëndetshme.

Njerëzit të cilët janë të varur nga dashuria shpesh kërkojnë atë që ata mendojnë se është ‘marrëdhënia perfekte’.

Martin tha se kjo gjithashtu mund të nënkuptojë që ata përfundojnë në marrëdhënie jo të shëndetshme që mund të jenë intensive që në fillim, duke përdorur seksin si një mënyrë për të mbajtur partnerin e tyre të “lidhur”.

Varësia

Të qenit jashtëzakonisht i varur nga një partner ose i dashuruar me dikë është një shenjë tjetër e varësisë nga dashuria.

Martin shpjegoi se kjo do të thotë se ata bëhen shumë posesivë dhe xhelozë për atë person, gjë që mund të çojë në sjellje të rrezikshme ose të çrregullt.

“Nga ana tjetër, dikush i varur nga dashuria shpesh përqendrohet në të metat e partnerëve, sepse gjithmonë kërkon më shumë nga marrëdhënia e tyre“,- tha Martin.

Të qenit i pakënaqur me miqtë dhe familjen

Shumë njerëz shpesh përdorin frazën “qëllimet e marrëdhënies” pasi kanë zili atë që kanë njerëzit e tjerë. Por njerëzit me një varësi nga dashuria mund të shfaqin pakënaqësi ndaj miqve dhe anëtarëve të familjes që janë në një lidhje dashurie.

Manipulimi

Të varurit nga dashuria shpesh do të shkaktojnë dramë. Personi do të përpiqet gjithmonë ta manipulojë individin me të cilin ndihet i dashuruar.

Martin shpjegoi: “Kjo mund të shkaktojë probleme me partnerin, miqtë dhe familjen e tyre, pasi njerëzit mund të luftojnë për t’u marrë me dramën që rrethon këtë person. Disa të varur nga dashuria madje mund të bëhen agresivë në manipulimin e tyre, duke u shkaktuar dhimbje mendore dhe fizike të dashurve kur pritshmëritë e tyre nuk përmbushen.”

Nëse mendoni se mund të vuani nga çdo lloj varësie, atëherë duhet të merrni ndihmë nga një profesionist mjekësor i trajnuar.