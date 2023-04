Nga imuniteti tek forcimi i kockave, çfarë përfitojmë nga konsumimi i mandarinave çdo ditë

Mandarinat, janë fruta agrume në të njëjtën familje si portokalli, limoni dhe rrushi. Krahasuar me portokallin e zakonshëm, mandarina është më e vogël, më e ëmbël dhe më e lehtë për t’u qëruar.

Mandarinat kanë ngjyrë të thellë të kuqërremtë-portokalli. Klementinat janë një lloj i vogël, pa fara i mandarinës që janë të njohura sepse qërohen shumë lehtë dhe janë tepër të ëmbla.

Mandarinat e kanë historinë e tyre të bazuar në Kinën e Lashtë. Emri i tyre – mandarina – është gjithashtu dëshmi e kësaj. Megjithatë, që në fillimet e tyre, ata kanë qenë një frut popullor, i pëlqyer. Sot ato mbeten shtesa të zakonshme për shumë familje. Ato gjithashtu ofrojnë përfitime të ndryshme shëndetësore.

Përfitimet shëndetësore

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Jo vetëm që mandarinat janë jashtëzakonisht të ëmbla dhe të lehta për t’u përgatitur, por ato janë gjithashtu të ngarkuara me vitamina, minerale dhe antioksidues. Trupi juaj ka nevojë për këto elementë për të qëndruar i shëndetshëm. Këtu janë disa nga përfitimet që do të merrni nga ngrënia e këtij fruti të vogël dhe të shijshëm.

Rezistenca ndaj sëmundjeve

Beta-karoteni dhe beta-kriptoksantina janë përbërës që u japin agrumeve si mandarinat ngjyrën e tyre të thellë portokalli. Ato janë antioksidantë që mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e rrezikut të zhvillimit të disa llojeve të kancerit.

Mandarinat kanë edhe më shumë beta-karoten dhe beta-kriptoksantinë sesa portokalli e zakonshme, duke i bërë ato shtesa të shkëlqyera në dietën tuaj.

Trupi e kthen beta-karotenin dhe beta-kriptoksantinën në vitaminë A, e cila është thelbësore për një sistem të shëndetshëm imunitar, vizion të mirë dhe rritje dhe zhvillim normal.

Mandarinat janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminës C, një tjetër lëndë ushqyese kryesore për funksionimin e sistemit imunitar, si dhe për ruajtjen e lëkurës së shëndetshme dhe shërimin e plagëve. Vitamina C në ushqim absorbohet më mirë nga trupi sesa mega-doza e vitaminës C që do të merrni nga një suplement.

Përmirësojnë nivelet e kolesterolit

Mandarinat janë një trajtim te kolesterolit që mund t’ju ndihmojë t’i përmbaheni dietës tuaj dhe të qëndroni të shëndetshëm. Ato janë një burim i mirë i fibrave të tretshme, të cilat mund t’ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur më gjatë pasi të keni ngrënë.

Fibrat e tretshme janë treguar se ndihmojnë në uljen e kolesterolit LDL, i quajtur shpesh “kolesteroli i keq”, sepse mund të grumbullohet në enët tuaja të gjakut dhe të shkaktojë probleme me zemrën. Ulja e nivelit të kolesterolit LDL mund të zvogëlojë rrezikun për të pasur një atak në zemër ose goditje në tru.

Ulin presionin e gjakut

Fibrat në mandarina mund të ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin e presionit të lartë të gjakut. Kjo gjendje mund të shkaktohet nga ngrënia e ushqimeve të yndyrshme, pirja e tepërt e alkoolit ose pirja e duhanit. Nëse nuk rregullohet, mund t’ju vërë në rrezik të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës. Ngrënia e frutave të pasura me fibra ndihmojnë në uljen e niveleve të presionit të gjakut dhe për të jetuar një jetë më të shëndetshme.

Mandarinat përmbajnë gjithashtu kalium. Kaliumi ul presionin e gjakut duke ndihmuar trupin të heqë qafe natriumin (kripën) e tepërt dhe duke lehtësuar tensionin në muret e enëve të gjakut.

Forcojnë kockat

Së bashku me kaliumin, portokalli i mandarinës përmban kalcium dhe magnez. Njerëzit që marrin më shumë nga këto tre minerale në dietat e tyre priren të kenë densitet më të lartë mineral kockor. Kjo do të thotë se kockat e tyre janë më të forta dhe më pak gjasa të thyhen.

Mandarina nuk kanë nevojë për sheqer të shtuar për shijen e ëmbël që kanë. Ato janë pa yndyrë dhe me pak natrium.

Një mandarinë, rreth 6 cm në diametër, përmban:

Kalori: 47

Proteina: 1 gramë

Yndyra: 0 gramë

Karbohidratet: 12 gramë

Fibra: 2 gramë

Sheqeri: 9