Ata ndoshta nuk kanë pasur në mendje shoferët kur e kanë shkruar, por një hit i madh ‘Queen’ ishte në krye të një sondazhi në Angli për këngët e preferuara që shoferët dëgjojnë në makinat e tyre.

Sondazhi i 2000 shoferëve në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se 78% e të anketuarve këndonin në makinë, edhe pse vetëm 21% e atyre që kënaqen duke kënduar melodi mendojnë se ato janë të mira.

Në vend të parë ishte “Don’t Stop Me Noë” i Queen’s, i lëshuar si single në 1979. Abba’s Dancing Queen është në vendin e dytë, e ndjekur nga Livin’ on a Prayer e Bon Jovi në vendin e tretë.

Më shumë se katër në 10 (42%) që kënaqen duke kënduar në makinë pohojnë se të kënduarit është thelbësor për përvojën e tyre të vozitjes, ndërsa 51% thonë se kjo thjesht i bën ata të lumtur. Megjithatë, 37% duhet të dëgjojnë këngët e pasagjerëve ose shoferëve gjatë rrugës, duke i bërë udhëtimet e tyre më pak të këndshme.

Studimi i OnePoll në bashkëpunim me Fiat zbuloi se 16% e shoferëve u është thënë të ndalojnë së kënduari, ndërsa 11% janë vënë në telashe pasi janë kapur duke e bërë atë.

40 këngët më të mira të makinave, sipas sondazhit

Queen – Don’t Stop Me Noë

Abba – Dancing Queen

Bon Jovi – Livin’ on a Prayer

Neil Diamond – Sëeet Caroline

Meatloaf – Bat out of Hell

Fleetëood Mac – Go Your Oën Ëay

The Killers – Mr Brightside

Kings of Leon – Sex on Fire

Pharrell Ëilliams – Happy

Bruce Springsteen – Born to Run

Spandau Ballet – Gold

The Beatles – Hey Jude

Fleetëood Mac – The Chain

The Ëeather Girls – It’s Raining Men

Culture Club – Karma Chameleon

Rod Steëart – Maggie May

Dire Straits – Money for Nothing

Taylor Sëift – Shake It Off

Steppenëolf – Born to be Ëild

Cyndi Lauper – Girls Just Ëant To Have Fun

Take That – Never Forget

Bryan Adams – Run to You

Petula Clark – Doëntoën

Fleetëood Mac – Dreams

David Boëie – Let’s Dance

David Boëie – Heroes

Lady GaGa – Poker Face

Rihanna – Umbrella

Beyoncé – Single Ladies

Duran Duran – Rio

Frank Sinatra – Fly Me To The Moon

Alanis Morissette – Ironic

Frank Sinatra – My Ëay

Katy Perry – Roar

Harry Styles – As It Ëas

Madonna – Holiday

Michael Jackson – Smooth Criminal

Demi Lovato – Let It Go (from “Frozen”)

Madonna – Like a Virgin

Depeche Mode – Just Can’t Get Enough.