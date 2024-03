Nga depilimi tek kremi kundër diellit, 5 këshilla bukurie që duhet të ndiqni gjatë verës

Gjatë sezonit të verës, është e nevojshme të tregoni kujdesin e duhur ndaj flokëve dhe lëkurës. Ndiqni këto këshilla për të përmirësuar pamjen tuaj verore.

Zgjidhni një krem ​​kundër diellit që nuk bllokon poret

Zgjidhni një krem të hollë, me mbrojtje të lartë, pa yndyrë që nuk bllokon poret, por që është rezistent ndaj ujit dhe djersës. Në këtë mënyrë do të shmangni dehidratimin, acarimet dhe njollat që mund të shkaktojë dielli, pa shkëlqim dhe sebum të panevojshëm.

Shmangni depilimin para plazhit

Arsyeja qëndron tek fakti se brisku dhe dylli heqin lipidet dhe qelizat e vdekura nga lëkura duke e lënë atë të ekspozuar ndaj diellit dhe kripës. Lëkura do t’ju skuqet dhe acarohet.

Zgjidhni produkte kozmetike të lehta dhe pa vaj



Shmangni produktet e ashpra që heqin vajzat natyralë të lëkurës dhe zgjidhni përbërje të holla që japin një ndjenjë rehatie dhe një pamje më të shëndetshme.

Hiqni qelizat e vdekura

Dy herë në javë, para dushit, lani lëkurën për disa minuta, duke filluar nga këmbët. Lëkura do të rimarrë shkëlqimin dhe butësinë e saj të humbur, ndërsa në të njëjtën kohë ënjtja do të zvogëlohet dhe ju do të merrni një nxirje më uniforme.

Mbroni flokët tuaj

Dielli ndikon jo vetëm në lëkurë, por edhe në flokë. Kështu që sigurohuni që të keni gjithmonë në çantën tuaj të plazhit një vaj kundër diellit që mbron dhe ruan shkëlqimin dhe shëndetin e tyre. Spërkateni në flokë të thatë ose të freskët para ose gjatë ekspozimit dhe riaplikojeni pas kontaktit me ujë.