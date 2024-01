Nga borxhet te ngritja e pasurisë, çfarë i pret shenjat e Horoskopit në 2024

Horoskopi juaj i parave për vitin 2024 për secilën shenjë të zodiakut nënkupton se bollëku do të jetë i mundur, por vetëm nëse jeni fleksibël dhe mendjehapur. Midis inflacionit dhe tregut të tendosur të punës, astrologjia financiare e vitit 2023 me siguri u ndje e zymtë ndonjëherë. Edhe pse kjo mund të jetë e vështirë të besohet, astrologjia financiare e vitit 2024 duket të jetë më premtuese sesa pritej. Yjet do të rreshtohen dhe do të sjellin mundësi të shumta për rritje financiare.

Dashi

Dashi, muaji juaj më premtues do të jetë Maji pasi disa planetë do të aktivizojnë shtëpinë tuaj të dytë të aseteve personale. Vendosni synime realiste financiare dhe përkushtojuni ndjekjes së një buxheti për të përmbushur qëllimet tuaja gjatë gjashtë muajve të ardhshëm gjatë hënës së re në Dem, më 7 maj 2024.

Mesi i majit do të jetë koha e përsosur për të fituar para nga punët e çuditshme dhe kontratat afatshkurtra. Mund të shisni artikuj të ndryshëm. Meqenëse inovacioni juaj mund të rezultojë në një fitim të mirë, duhet të keni kujdes se si i shpenzoni dhe kurseni ato para. Ju duhet të përqendroheni në shlyerjen e shpenzimeve tuaja thelbësore.

Ndërsa maji duket i begatë, ju mund të përjetoni probleme ekonomike gjatë tetorit dhe një pjesë të nëntorit pasi energjia kozmike do të godasë shtëpinë tuaj të tetë të borxhit. Familja juaj mund të ketë shpenzime të papritura për të mbuluar. Edhe pse mund të ketë raste kur shpenzimet tuaja mund të duken të tmerrshme, vjeshta mund të jetë koha e përsosur për të rifinancuar çdo borxh që keni, për të lehtësuar ngarkesën tuaj financiare.

Demi

Zakonisht, ju i përmbaheni metodave financiare të provuara dhe të vërteta. Sidoqoftë, mund t’ja vlejë të eksploroni shtigje të reja për të rritur bollëkun tuaj kur shtëpia juaj e dytë e stabilitetit financiar të aktivizohet sapo Jupiteri të hyjë në Binjakët më 25 maj 2024.

Kini mendjen ndërsa eksploroni mundësitë tuaja financiare pasi disa opsione mund të jenë afatshkurtra ose diçka për të cilën zakonisht nuk do të shkonit. Rekomandohet të kërkoni punë pa angazhim që përfiton nga talentet e Binjakëve, të cilat përfshijnë shkrimin, redaktimin, mentorimin, mësimdhënien dhe punën me duart tuaja. Do të ketë një bollëk mundësish për t’u marrë parasysh gjatë gjysmës së parë të qershorit.

Fundi i vitit 2024 mund të jetë më i mundimshëm financiarisht. Mund të keni më pak orë, kontrata ose mundësi nën tavolinë pasi Jupiteri do të qëndrojë në retrogradë te Binjakët nga 9 tetori 2024 deri më 4 shkurt 2025. Pastaj shtëpia juaj e tetë e borxhit do të përjetojë disa fatkeqësi financiare falë Mërkurit retrogradë në Shigjetari, i cili do të ndodhë nga 25 nëntori 2024 deri më 16 dhjetor 2024. Kini kujdes nga mashtruesit gjatë kësaj kohe.

Binjakët

Do të duhet të japësh për të marrë, Binjakë. Qershori dhe korriku mund të jenë një periudhë e begatë financiarisht nëse ushqeni mundësi financiare afatgjata dhe afatshkurtra. Mund të ndiheni sikur mund të ndiqni mundësitë financiare në përputhje me rrugën tuaj të karrierës vetëm në fund të qershorit. Megjithatë, kjo mendësi mund të vonojë aftësinë tuaj për të përmbushur qëllimet.

Sapo hëna e re në Gaforre të lindë më 5 korrik 2024, mund të ndiheni më të prirur për të kërkuar mundësi që do të ushqejnë qëllimet tuaja financiare. Astrologjia e korrikut duhet të jetë më e lehtë financiarisht. Përdoreni këtë kohë për të aplikuar për punë në distancë dhe për të parë nëse mund të punoni me familjen tuaj për të fituar para shtesë. Ju gjithashtu mund të përmirësoni stilin tuaj të jetesës për të ulur shpenzimet tuaja.

Ndërkohë, mund të keni dy shanse për të shlyer çdo borxh ose vështirësi financiare, pasi në Bricjap do të ketë dy hëna të plota. Hëna e parë e plotë do të jetë më 21 qershor 2024 dhe kjo mund t’ju inkurajojë të hiqni dorë nga mendësitë kufizuese që kufizojnë aftësinë tuaj për të fituar, kursyer dhe buxhetuar paratë tuaja. Nëse keni nevojë për një nxitje shtesë, hëna e dytë e plotë blu më 21 korrik 2024, do t’ju japë një shtytje shumë të nevojshme

Gaforrja

Përballuni me frikën tuaj, Gaforre! Do t’ju duhet t’i hidhni një vështrim më të thellë financave tuaja kur Plutoni të hyjë në Ujor më 20 janar 2024. Përpara se të fillojë ky tranzit plutonik, duhet të reflektoni mbi atë që doli herën e fundit që Plutoni ishte në Ujor, që nga 23 mars 2023, deri më 11 qershor 2023. Çfarëdo që doli atëherë mund të kthehet në 2024.

Ndërsa Plutoni është i drejtpërdrejtë te Ujori, ju duhet ta përdorni këtë kohë për të mposhtur frikën tuaj nga borxhi, ngatërresat financiare dhe varfëria. Ju mund ta përforconi fuqinë tuaj duke përdorur këtë energji kozmike për t’u bërë më të arsimuar financiarisht. Nëse keni nevojë të rishikoni borxhet, stoqet, rezultatet e kreditit dhe planet e daljes në pension, bëjeni këtë kur stacionet e Plutonit të kthehen në retrogradë në Ujor nga 2 maj 2024 deri më 1 shtator 2024.

Tendosje financiare mund të vijë në fund të vitit 2024 falë vendosjes së Marsit në retrogradë në Luan nga 6 dhjetori 2024 deri më 7 janar 2025. Retrogradi i Marsit do të ndikojë në shtëpinë tuaj të dytë të pasurisë personale, kështu që mund të ndiheni sikur po digjet një vrimë në xhepin tuaj. Ka të ngjarë të përjetoni rritje të shpenzimeve gjatë kësaj periudhe, veçanërisht kur përgatiteni për sezonin e festave. Qëndrimi në një buxhet mund të ndihmojë në uljen e shpejtësisë së shpenzimit të parave tuaja.

Luani

Do të keni shumë shanse për të korrigjuar financat për gjysmën e parë të 2024, ndërsa Saturni është i drejtpërdrejtë te Peshqit në shtëpinë tuaj të tetë të borxhit. Meqenëse Saturni sundon mbi përgjegjësinë dhe karmën, mund të dëshironi të merrni vendime të mençura financiare herët për të shmangur problemet më vonë gjatë vitit.

Fillimisht, Saturni në Peshqit mund të jetë një tranzit i dobishëm pasi shtëpia juaj e tetë mund t’ju ndihmojë të ndërtoni pasuri. Dimri mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të përmirësuar njohuritë tuaja financiare nëse jeni të hapur për të investuar paratë tuaja në një llogari kursimi me rendiment të lartë. Ju gjithashtu mund ta përdorni këtë kohë për të konsideruar rifinancimin e kredive tuaja dhe për të përmirësuar rezultatin tuaj të kreditit. Merrni parasysh të flisni me një këshilltar financiar për opsionet tuaja diku midis 28 shkurtit 2024 deri më 9 mars 2024.

Megjithatë, nëse vendosni të hidhni zarin, atëherë do të pendoheni kur stacionet e Saturnit të kthehen në retrogradë te Peshqit nga 29 qershori 2024 deri më 15 nëntor 2024. Në mënyrën e vërtetë saturniane, retrogradi mund t’ju mësojë disa financiare të vështira, me gjasë të shmangshme mësime dhe ju inkurajojnë të rishikoni planet tuaja financiare.

Virgjëresha

Virgjëresha, numëroni yjet tuaja me fat! Nga të gjitha shenjat e zodiakut, ju jeni një nga dy që kanë padyshim kalimet më të favorshme financiare për vitin 2024. Tre eklipse do të ndikojnë ose në shtëpinë tuaj të dytë të pasurisë personale ose në shtëpinë tuaj të tetë të pasurisë së përbashkët. Këto eklipse do të sjellin mundësi të faturuara por disi të paparashikueshme që duhet të shfrytëzoni!

Pranvera do të ndihet si një shakullimë midis eklipsit hënor gjysëm të hënës së plotë në Peshorja më 25 mars 2024 dhe eklipsit total diellor unazor të hënës së re në Dashi më 8 prill 2024. Eklipsi i hënës së plotë do të përfundojë një cikël në shtëpinë tuaj të dytë , kështu që kjo mund të përfaqësojë përfundimin e përmbushjes së një qëllimi financiar. Ndërkohë, eklipsi i hënës së re do të hapë një cikël në shtëpinë tuaj të tetë që mund t’ju ndihmojë të zbutni borxhin dhe të rezultojë në investime të begata.

Deri në fund të vitit, një cikël i fundit fatal do të fillojë gjatë eklipsit diellor unazor të hënës së re në Peshorja më 2 tetor 2024. Mundësi të reja për të krijuar pasuri do të shfaqen, por duhet të përqendroheni vetëm në mundësitë në përputhje me sistemin tuaj të vlerave dhe synimet financiare. Bilanci do të jetë çelësi për të arritur bollëkun!

Peshorja

Sezoni i taksave mund të jetë periudha juaj më e keqe financiare në 2024, Peshorja. Në mënyrë ideale, mund të keni shpresuar për një sezon të mirë tatimor. Por planet tuaja mund të marrin një kthesë nëse ju duhet të shpenzoni më shumë para për të shlyer taksat ose për të marrë një kthim tatimor më të ulët se sa ishte parashikuar.

Mesi i majit mund të jetë periudha më e paparashikueshme. Nga njëra anë, më në fund mund të shlyeni pjesën e fundit të borxhit në një hua ose faturë. Nga ana tjetër, mund të goditeni me tarifa të vonuara ose të mos keni para shtesë për të përballuar pasi të jenë finalizuar pagesat. Basti juaj më i mirë për të kapërcyer këtë periudhë do të jetë të vëzhgoni me vëmendje llogaritë tuaja bankare për t’u siguruar që nuk jeni tejkaluar, nuk paguani tarifa ose nuk keni munguar afatet.

Për fat të mirë, rënia duket të jetë më premtuese. Financat tuaja mund të stabilizohen disi kur stacionet e Uranit të kthehen retrograde në Demi nga 1 shtatori 2024 deri në fund të 2024. Astrologjia e tetorit dhe nëntorit mund t’ju inkurajojë të kërkoni mundësi të kënaqshme financiarisht. Ju mund të pohoni vlerën tuaj, kështu që kjo mund të çojë në një promovim ose rritje. Punët e çuditshme, nxitimet anësore dhe të tjera mund të shfaqen gjithashtu kur nuk e prisni.

Akrepi

A jeni gati për të investuar, Akrep? Mundësitë afatgjata për rritje financiare dhe stabilitet do të krijohen pasi Jupiteri të hyjë te Binjakët më 25 maj 2024. Planeti me fat do të përmirësojë shtëpinë tuaj të tetë të aseteve dhe pasurisë së përbashkët. Por kjo energji mund të shkojë në një nga dy drejtimet.

Drejtimi i parë që duhet të eksploroni do të përforcojë pasurinë tuaj. Ju mund të përdorni energjinë shkencore të Jupiterianit për të mësuar më shumë rreth opsioneve tuaja të investimit. Rekomandohet të flisni me një këshilltar financiar, pasi ai mund t’ju ndihmojë të kuptoni se në çfarë doni të investoni.

Drejtimi i dytë do të jetë potenciali për borxh. Për fat të mirë, Jupiteri në Binjakët mund t’ju inkurajojë të mësoni më shumë rreth opsioneve tuaja për të rifinancuar borxhin tuaj. Plus, energjia e ndryshueshme madje mund t’ju ndihmojë të paguani borxhin tuaj duke u mbështetur në disa burime të ardhurash.

Nëse keni nevojë për kohë për të rishikuar planet tuaja financiare, bëjeni këtë kur stacionet e Jupiterit të jenë retrograde te Binjakët nga 9 tetori 2024 deri më 4 shkurt 2025. Vetëm kini kujdes në lidhje me shpenzimet e tepërta dhe borxhin që ndodh gjatë këtij retrogradi.

Shigjetari

Kuptoni se cilat janë synimet tuaja financiare për këtë vit, Shigjetari. Qershori dhe korriku kanë potencial si për vështirësi financiare ashtu edhe për kënaqësi, por energjia astrologjike do të jetë ajo që do të bëni prej saj.

Dy hënat e plota në Bricjap do të përfundojnë një cikël në shtëpinë tuaj të dytë të pasurive personale. Hëna e parë e plotë do të jetë më 21 qershor 2024 dhe hëna e dytë e plotë do të ndodhë më 21 korrik 2024. Midis këtyre hënave, ju keni dy mundësi për të përmbushur objektivat tuaja financiare. Sidoqoftë, mund t’ju duhet të kufizoni shpenzimet tuaja për të rritur kursimet tuaja, pasi të dy dredhitë do t’ju inkurajojnë të shkurtoni. Ju mund të mos kënaqeni aq shumë, madje mund të shesni disa nga gjërat tuaja që nuk ju nevojiten më.

Ndërkohë, energjia kozmike e këtyre dy muajve mund t’ju inkurajojë të përdorni talentin tuaj për të zgjeruar bollëkun tuaj. E vetmja kapje e mundshme-22 do të jetë nevoja e borxhit. Mund t’ju duhet të investoni kohën, energjinë dhe madje edhe paratë tuaja në rrugë profesionale që mund të përmirësojnë financat tuaja. Bisedoni me një këshilltar financiar për të parë se në çfarë mund të investoni ose të nxirrni nëse doni të ndiqni një mundësi të vetë-drejtuar.

Bricjapi

Inovacioni do të përforcojë bollëkun tuaj, Bricjap. Jepni një shans perspektivave të pazakonta financiare sapo Plutoni të hyjë në Ujor më 20 janar 2024. Ky kalim mund të duket si déjà vu pasi hera e fundit që Plutoni ishte në Ujor ishte nga 23 mars 2023 deri më 11 qershor 2023. Çfarëdo që të ndodhte në 2023 mund të vijë përsëri në 2024!

Meqenëse Plutoni në Ujor do të intensifikojë shtëpinë tuaj të dytë me vlerë, mund të ndiheni ndryshe për financat tuaja. Nga njëra anë, mund të mos i kushtoni aq shumë rëndësi mundësive tradicionale ose buxhetimit. Nga ana tjetër, Plutoni në Ujor mund t’ju inkurajojë të bëheni më inovativë. Burimet teknike, mundësitë unike dhe një buxhet jokonvencional mund të jenë të vlefshme për t’u eksploruar. Ju gjithmonë mund t’i rishikoni zakonet tuaja financiare kur stacionet e Plutonit janë retrograde në Ujor nga 2 maj 2024 deri më 1 shtator 2024.

Më vonë në vitin 2024, mund t’ju duhet të jeni të kujdesshëm ndaj akuzave mashtruese, mashtrimeve dhe shpenzimeve të tepërta për shkak të retrogradit të Marsit në Luan. Nëse nuk i përmbaheni buxhetit, mund të pendoheni për disa shpenzime për pushime të grumbulluara nga 6 dhjetori 2024 deri më 7 janar 2025. Kini kujdes, ose mund të jeni në borxhe dhe pagesa pas pagesës deri në fund të këtij retrograde.

Ujori

Ankthi financiar mund t’ju ndihmojë të qëndroni në rrugën e duhur me qëllimet dhe shpenzimet tuaja, Ujori. Nivelet tuaja të stresit mund t’ju sjellin dobi ndërsa Saturni në Peshqit aktivizon shtëpinë tuaj të dytë të pasurisë personale pasi do të jeni më të vëmendshëm ndaj mundësive tuaja financiare nga 1 janari 2024 deri më 29 qershor 2024.

Gjatë kësaj kohe, mund të përjetoni më shumë ankth financiar. Ndoshta nuk do të jeni të kënaqur me numrin në llogarinë tuaj bankare ose nuk do të ndiheni të lodhur nga shpenzimet tuaja. Por kjo mund të përforcojë ambicien tuaj, e cila mund t’ju ndihmojë të gjeni mënyra krijuese për të fituar dhe kursyer më shumë para.

Stresi juaj mund të lehtësohet disi kur stacionet e Saturnit të kthehen retrograde nga 29 qershori 2024 deri më 15 nëntor 2024. Buxheti, faturat dhe vështirësitë financiare mund të mos ju rëndojnë aq shumë. Meqenëse një pjesë e ankthit tuaj do të zhduket, mund të keni një këndvështrim më të qartë për kufizimet tuaja financiare. Saturni retrograd mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të ristrukturuar marrëdhënien tuaj me paratë tuaja. Por kini kujdes që të mos largoheni shumë nga buxheti juaj. Në fund të fundit, nuk do të dëshironi të bëheni financiarisht të pakënaqur gjatë kësaj retrograde vetëm për t’ju kafshuar në prapanicë kur stacionet e Saturnit drejtojnë në nëntor.

Peshqit

A ndiheni tashmë të pasur, Peshq? Ju jeni një nga dy shenjat me fat të zodiakut që do të kenë tranzite të favorshme financiare në vitin 2024 pasi tre eklipse do të ndikojnë në shtëpinë tuaj të dytë të pasurisë personale dhe shtëpinë tuaj të tetë të pasurisë së përbashkët.

Fillimi i pranverës mund të jetë financiarisht katartik me eklipsin hënor gjysmënumbral të hënës së plotë në Peshorja përfundon një cikël në shtëpinë tuaj të tetë të borxhit më 25 mars 2025. Meqenëse kjo do të ndodhë rreth sezonit tatimor, mund të jeni në një pozicion më të mirë se sa pritej. Ju gjithashtu mund të merrni lajme në lidhje me rezultatin tuaj të kreditit ose një kredi. Pavarësisht se çfarë do të ndodhë, një valë e re e mundësive financiare do të vijë kur eklipsi total diellor unazor i hënës së re të fillojë një cikël në shtëpinë tuaj të dytë të parave më 8 prill 2024.

Nëse nuk e keni marrë atë që dëshironit në fund të marsit, atëherë do të keni një mundësi tjetër për të provuar përsëri gjatë eklipsit diellor unazor të hënës së re në Peshorja më 2 tetor 2024. Ky cikël gjashtëmujor mund të jetë koha e përsosur për të aplikoni përsëri për kredinë, rifinanconi ose riinvestoni paratë tuaja. Shfrytëzojeni sa më shumë shansin tuaj të dytë!