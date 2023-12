Nëse po shtoni kile, pavarësisht se konsumoni pak ushqim, ja ku po gaboni

Disa persona janë të predispozuar që të vuajnë nga ngadalësimi i metabolizmit, pra i tretjes. Në raste të tilla, zgjidhja e duhur është të riedukoni trupin tuaj për të tretur më thjeshtë dhe lehtë ushqimet që konsumoni. Këta persona, gjatë stinës së dimrit shtojnë më shumë peshë se të tjerët edhe pse mund të hanë më pak. Pasojat e një metabolizmi të ngadalësuar janë të shumta, duke filluar nga fryrja e deri tek gjendrat tiroide debele.

Një pasojë tjetër e tretjes së avashtë është dhe grumbullimi i lëngjeve të tepërta në zonat e barkut dhe këmbëve. Për këta persona, por dhe të tjerët që kanë shtuar peshë gjatë dimrit, mund të ndjekin këshillat e mëposhtme. Mjafton të ndiqni hapat për shtatë ditë dhe do të shikoni një lehtësim në sistemin tretës.

Sapo të zgjoheni nga gjumi; Dietologët dhe specialistët e ushqimit vazhdojnë të nënvizojnë rëndësinë e pirjes së ujit me stomakun bosh. Pirja e një gote me ujë sapo organizmi është zgjuar, i jep trupit hidratimin e duhur si dhe nuk ju lejon që të hani shumë. Dhe pse uji nuk mendohet një ushqim, në stomak ai zë një pjesë të volumit të tij, që do të mbushej me ushqim.

Mëngjesi duhet të jetë i mbushur me antioksidantë; Nëse metabolizmi është i ngadaltë, duhet t’i jepni një “alarm zgjimi” sidomos në mëngjes. Ju mund të konsumoni një filxhan me çaj trëndafili, tre feta buke pa maja, kos natyral duke e shoqëruar me një kivi dhe tre bajame.

Mes vakteve kryesore; Një pikë e rëndësishme është të durosh tundimit të ëmbëlsirave. Të gjithë dietologët sugjerojnë që të konsumohen ushqime nga natyra. Mund të konsumoni 100 g rrush të bardh apo të zi, ose një frut të stinës, me tre bajame. Ose provoni të hani pak kos me fara kungulli plot omega 3.

Në drekë kini kujdes nivelin e jodit; Dreka është pjesa më e rëndësishme e ditës për të plotësuar përqindjen më të madhe të vlerave ushqyese. Prandaj këshillohet që të konsumoni ushqimet e duhura, por pa rënduar organizmin. Mund të provoni oriz dhe majdanoz të gatuar me vaj ulliri, limon dhe piper të kuq ose djegës. Ose supë me patate, presh dhe pak gjizë të shoqëruar me sallatë me rukola dhe domate.

Kur ju kaplon lodhja e mesditës; Më e mira për të ndihmuar tretjen është pastrimi i mëlçisë nga helmet që ka mbledhur gjatë ditës. Shafrani i Indisë ose tumerik i tretur në një gotë me ujë, arrin jo vetëm largimin e helmeve por dhe eliminimin e yndyrnave dhe nxit djegien e kalorive. Shafranin e Indisë e gjeni në markete ose në pikat ku shiten erëzat

Për të shuar urine; Frutat janë miqtë tuaj më të mirë, dhe për një sistem tretës në formë janë thelbësore. Mund të provoni të hani një mollë të ndarë ne feta e të spërkatur me pak pluhur xhenxhefili ose kanellë.

Darka duhet ngrënë me armiqtë; Vakti i fundit të ditës duhet të jetë dhe më i lehti, si dhe duhet konsumuar para orës 19:00. Perimet e ziera me avull janë dhe zgjidhja perfekte e një dake të lehtë e plot vlera. Mjafton që të mos e ekzagjeroni me sasinë, dhe mund të konsumoni çdo perime që preferoni. Ose në dëshironi mund të përgatisni një sallatë me spinaq dhe me pak fileto pule me vaj ulliri. /AgroWeb