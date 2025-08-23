Nëse nuk e dinit, kjo është shenja më me fat e zodiakut dhe ja pse
Ndër shenjat e horoskopit, Shigjetari dallon si më me fat. Të lindurit nën këtë shenjë kanë aftësinë të shohin mundësitë në çdo situatë dhe të nxjerrin të mirën edhe nga momentet negative.
Me Jupiterin si planet sundues – simbol i bollëkut dhe fatit – Shigjetari tërheq përvoja dhe aventura të vlefshme, duke e bërë jetën e tyre një mozaik të pasur ngjarjesh.
Ndërkohë, disa shenja të tjera, si Demi, Luani, Peshorja dhe Bricjapi, kanë gjithashtu karakteristika që mund t’i favorizojnë:
• Demi tërhiqet nga pasuria dhe siguria, duke i dhënë vetes një avantazh natyror.
• Luani tërheq energji pozitive falë vetëbesimit dhe aftësive sociale.
• Peshorja përdor aftësitë negociuese për të shmangur fatin e keq dhe për të ruajtur balancën.
• Bricjapi krijon vetë fatin përmes vendosmërisë dhe disiplinës.
Por asnjëra nga këto nuk arrin nivelin e Shigjetarit, i cili, sipas astrologjisë, duket se ka fatin më të qëndrueshëm dhe më të pasur ndër të gjitha shenjat e horoskopit.