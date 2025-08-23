LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nëse nuk e dinit, kjo është shenja më me fat e zodiakut dhe ja pse

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 15:44
Soft

Nëse nuk e dinit, kjo është shenja më me fat e zodiakut dhe

Ndër shenjat e horoskopit, Shigjetari dallon si më me fat. Të lindurit nën këtë shenjë kanë aftësinë të shohin mundësitë në çdo situatë dhe të nxjerrin të mirën edhe nga momentet negative.

Me Jupiterin si planet sundues – simbol i bollëkut dhe fatit – Shigjetari tërheq përvoja dhe aventura të vlefshme, duke e bërë jetën e tyre një mozaik të pasur ngjarjesh.

Ndërkohë, disa shenja të tjera, si Demi, Luani, Peshorja dhe Bricjapi, kanë gjithashtu karakteristika që mund t’i favorizojnë:

• Demi tërhiqet nga pasuria dhe siguria, duke i dhënë vetes një avantazh natyror.
• Luani tërheq energji pozitive falë vetëbesimit dhe aftësive sociale.
• Peshorja përdor aftësitë negociuese për të shmangur fatin e keq dhe për të ruajtur balancën.
• Bricjapi krijon vetë fatin përmes vendosmërisë dhe disiplinës.

Por asnjëra nga këto nuk arrin nivelin e Shigjetarit, i cili, sipas astrologjisë, duket se ka fatin më të qëndrueshëm dhe më të pasur ndër të gjitha shenjat e horoskopit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion