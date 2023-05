Nëse kërkoni të hiqni kilet e tepërta, dieta me mjaltë do ju “shpëtojë”

Të humbasësh kile është një sfidë e vërtetë, sidomos kur kërkoni që të ndiqni një dietë të shëndetshme. Mjekët këshillojnë gjithmonë mjaltin.

Dita 1: Për mëngjes, përzieni 2 të verdhë veze të plota me një lugë çaji mjaltë dhe pini çaj me limon ose kafe (pa sheqer) me vaktin. Për drekë, ndani 100 gram djathë, 50 gram karota të ziera, 50 gram brokoli të zier dhe 50 g lulelakër të zier dhe përzieni gjithçka në një blender dhe bëni një qull. Mund të pini çaj ose kafe me një lugë çaji mjaltë gjatë drekës.

Për darkë, hani një filxhan supë me perime të pastra, një fetë bukë integrale dhe një frut të zgjedhur, mollë, dardhë ose portokall Sigurohuni që të pini çaj limoni para se të shkoni në shtrat.

Dita e 2; Bëni mëngjesin tuaj të njëjtë me ditën e parë. Për drekë, bëni krem ​​nga një vezë e zier butë, një lugë mjaltë dhe 100 g djathë të rinj. Pini çaj me limon ose kafe me vaktin tuaj. Për darkë, përgatitni 150 gramë fileto peshku ose pule, një tas të vogël me sallatë me perime sezonale dhe çaj limoni.

Dita e 3: Mëngjesi është i njëjtë me ditën e parë dhe të dytë, me shtimin e një molle. Për drekë, hani 50 gram djathë, një fetë bukë thekre dhe një tas me perime të freskëta me lëng limoni. Për darkë, përgatitni 300 gram perime të ziera sipas dëshirës, ​​një vezë të zier butë dhe një filxhan çaj me një lugë mjaltë./express