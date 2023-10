Nëntë arsye pse që nga sot duhet të filloni të pini vetëm ujë me limon

Ushqimi i shëndetshëm nuk duhet të jetë i ndërlikuar. Për shembull, diçka e thjeshtë si uji me limon ofron përfitime që ia vlen të përmenden.

Këtu janë nëntë prej tyre.

1. Forcimi i sistemit imunitar

Agrumet njihen për përmbajtjen e tyre të lartë të vitaminës C, megjithëse shumica prej nesh ndoshta i lidhin portokallet me vitaminën C më shpejt sesa limonët. Por mos i nënvlerësoni limonët! Limoni gjithashtu përmban vitaminë C, e cila mund të ndihmojë në rritjen e sistemit imunitar dhe t’ju mbrojë nga viruset.

2. Kaliumi

Kaliumi është absolutisht thelbësor për një shëndet të mirë dhe kontribuon në funksionimin e duhur të muskujve, duke përfshirë zemrën. Kaliumi është gjithashtu i dobishëm për funksionimin normal të sistemit nervor dhe trurit.

3. Zëvendësues i kafesë

Nëse dëshironi të reduktoni marrjen e kafeinës, uji i ngrohtë me limon mund të zëvendësojë kafenë tuaj të parë të ditës. Mund të jetë e vështirë të besohet, por shumë njerëz raportojnë se uji me limon u jep energji në mëngjes dhe i ndihmon më vonë gjatë ditës, sikur pinë kafe.

4. Ndihmon në rënien në peshë

Fibra e pektinës që gjendet në limon ndihmon në luftimin e urisë dhe dëshirave, duke e bërë më të lehtë të kapërceni snakun e pasdites ose të mbrëmjes.

5. Balancon pehashin

Pirja e ujit me limon – i cili është acid – në fakt ndihmon në neutralizimin e acidit në trup dhe e kthen acidin në alkalik, i cili është më i shëndetshëm dhe mund ta bëjë më të lehtë humbjen e peshës.

6. Ndihmon tretjen

Miliona njerëz vuajnë nga çrregullime të tretjes si GERD dhe sindroma e zorrës së irrituar, dhe kompanitë farmaceutike fitojnë miliona duke shitur barna me recetë të dizajnuara për të trajtuar këto kushte. Uji me limon është një ndihmës për tretjen, i cili mund të zvogëlojë varësinë nga barnat me recetë ose ndoshta edhe të eliminojë fare nevojën për to.

7. Jep frymë të freskët

Pirja e ujit me limon mund të ndihmojë gjithashtu në kontrollin e gingivitit dhe të ndihmojë në promovimin e shëndetit të mirë oral dhe frymëmarrjes së freskët.

8. Detoksifikimi

Limoni mund të ndihmojë në stimulimin e mëlçisë, e cila është përgjegjëse për largimin e toksinave të ndryshme nga trupi. Rritja e funksionit të mëlçisë mund të ndihmojë në eliminimin e toksinave të dëmshme nga trupi, duke e bërë ujin me limon një zgjedhje të mirë për njerëzit që kërkojnë një detoksifikimi të butë pa e bërë procesin shumë të komplikuar.

9. Redukton inflamacionin

Disa mjekë besojnë se inflamacioni është shkaku kryesor i shumë sëmundjeve dhe uji me limon mund të ndihmojë në reduktimin e tij. Mund të ndihmojë gjithashtu në reduktimin e acidit urik nga nyjet që shkakton inflamacion të dhimbshëm.