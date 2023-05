Në Japoni semaforët janë ngjyrë blu, nuk do ta besoni arsyen pse

Kjo nuk është për shkak të disa instalimeve elektrike të gabuara, por për gjuhën japoneze. Qindra vjet më parë, gjuha japoneze përfshinte fjalë për katër ngjyra themelore: e zezë, e bardhë, e kuqe dhe blu. Një mësim që shumica prej nesh marrin shumë vite para se të mbajmë timonin në duar është se e kuqja në semaforë do të thotë të ndalosh dhe jeshile do të thotë të kalosh.

Deri më tani, është e qartë. Por, çka nëse në një kulturë jeshile do të thotë edhe blu? Kjo është pikërisht ajo që po ndodh, domethënë, në Japoni. Kushdo që është në Japoni, pra, dhe çon në rrugët e qyteteve të saj do të vërejë se semafori i gjelbër është blu, dhe në fakt në hije të ndryshme.

Kjo nuk është për shkak, siç raporton Atlas Obscura, për disa instalime elektrike të gabuara, por për gjuhën japoneze. Qindra vjet më parë, gjuha japoneze përfshinte fjalë për katër ngjyra themelore: e zezë, e bardhë, e kuqe dhe blu. Nëse dikush do të donte të përshkruante diçka të gjelbër, do të përdorte fjalën për blu, “ao” dhe ky sistem funksionoi mjaft mirë deri në fund të mijëvjeçarit të parë, kur filloi të shfaqej fjala “midori” (fillimisht do të thotë “filiz”) dhe me shkrim për të përshkruar atë që ne të gjithë e njohim si të gjelbër. Siç mund ta imagjinoni, ky tranzicion i papritur pati efekte të qëndrueshme në Japoni.

Pra, edhe pse semaforët e parë në Japoni në vitet 1930 ishin të gjelbërta, ato quhen “blu” dhe kjo bëri që qeveria të ketë probleme me gjuhëtarët. Në vend të ndryshimit të përshkrimeve zyrtare, megjithatë, ata vendosën të ndryshojnë dritat në një përpjekje për t’i qëndruar sa më afër të drejtës ndërkombëtare, e cila dikton miratimin e një kodi të përbashkët trafiku (në këtë rast dritat e kuqe dhe jeshile). Në fakt, ndërsa një konventë ndërkombëtare mbi ngjyrat e fenerëve, e ratifikuar nga 74 vende, dikton ngjyrat e kuqe, të verdhë dhe jeshile, Japonia nuk e ka nënshkruar atë, por po përpiqet të adoptojë filozofinë e saj.

Kështu, në 1973 një urdhër qeveritar deklaroi se semaforët duhet të jetë hija më e kaltër e gjelbër që mund të ekzistojë. Vlen të përmendet se deri më sot, siç thekson Atlas Obscura, kur shoferët bëjnë një provë ngarje, ata duhet të kalojnë një test të shikimit që përfshin aftësinë për të bërë dallimin midis të kuqes, të verdhës dhe blues, jo jeshile.