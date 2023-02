Ndryshimi sekret i WhatsApp-it që do t'iu lejojë të modifikoni tekstet pasi të dërgohen

Redaktimi ka qenë një veçori e kërkuar prej kohësh për miliona përdorues të WhatsApp-it në një përpjekje për të korrigjuar gabimet e shkruara ose gabimet e turpshme.

Ekspertët kanë parë më parë ndërtime të hershme për të, por ato ende nuk janë realizuar.

Tani sajti i njohur i WhatsApp-it WABetaInfo ka zbuluar edhe më shumë shenja se veçoria është në zhvillim e sipër.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Një pamje e rrjedhur e ekranit tregon një funksion modifikimi në iOS për iPhone .

Kjo do t'ju lejojë të bëni ndryshime kur një mesazh mbahet i shtypur. Sipas sajtit, çdo mesazh që keni redaktuar do të ketë një etiketë që thotë kështu. Dhe do të keni vetëm një maksimum prej 15 minutash për të bërë ndonjë ndryshim pasi të dërgohet.

Duke qenë se ky është një ndërtim super i hershëm, WhatsApp mund të bëjë disa rregullime përfundimtare.

Dhe në fund ata mund të vendosin të mos e lëshojnë fare.

Ne do të duhet të presim dhe të shohim me përditësimet e ardhshme - por kjo është një shenjë pozitive.

Testuesit beta kanë tendencë të kapin ndërtimet e hershme të WhatsApp, megjithëse butoni i modifikimit as nuk është shfaqur ende atje.

Por programi beta është shansi juaj më i mirë për të marrë veçori të reja fillimisht./The Sun/