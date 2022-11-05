Ndryshimet klimaterike, akullnajat rrezikohen të shkrihen deri në vitin 2050
Ndryshimi i klimës është ndër çështjet që vitet e fundit ka marrë vëmendjen e organizatave të rëndësishme botërore.
Një raport i UNESCO-s zbuloi se një e treta e akullnajave të vendosura në vendet e Trashëgimisë Botërore të OKB-së do të shkrihen brenda tre dekadave.
Raporti, i cili bën parashikime bazuar në të dhënat satelitore, vjen ndërsa liderët botërorë përgatiten të takohen në Egjipt për konferencën e javës së ardhshme për ndryshimet klimatike COP27.Rreth 18,600 akullnaja janë identifikuar në 50 vende të Trashëgimisë Botërore të OKB-së. Ato përfaqësojnë pothuajse 10% të zonës së akullnajave të Tokës dhe përfshijnë pika të njohura turistike dhe vende të shenjta për popullsinë lokale.
Tërheqja dhe zhdukja e akullnajave ishte “ndër provat më dramatike se klima e Tokës po ngrohet”, thuhet në raport.
“Shpresojmë se mund të gabojmë, por kjo është shkenca e vështirë”, tha zyrtari i projektit të UNESCO-s, Tales Carvalho Resende.
“Akullnajat janë një nga treguesit e vlefshëm të ndryshimit të klimës, sepse ato janë të dukshme. Kjo është diçka që ne mund ta shohim vërtet duke ndodhur.”
Dy të tretat e mbetura të akullnajave në vendet e Trashëgimisë Botërore të OKB-së mund të shpëtohen, por vetëm nëse bota e kufizon ngrohjen globale në 1.5C, thonë autorët. Një raport tjetër i OKB-së javën e kaluar zbuloi se bota aktualisht nuk kishte ” një rrugë të besueshme ” për ta arritur këtë.
Vendet e Trashëgimisë Botërore të listuara me akullnajat që do të zhduken deri në vitin 2050 janë:
Pyjet Hirkane (Iran)
Parku Kombëtar Durmitor (Mali i Zi)
Parku Kombëtar Virunga (Republika Demokratike e Kongos)
Zona e interesit skenik dhe historik Huanlong (Kinë)
Parku Kombëtar Yellowstone (Shtetet e Bashkuara të Amerikës)
Parku Kombëtar i Malit Kenia/Pylli Natyror (Kenia)
Pyrenees Mont Perdu (Francë, Spanjë)
Parku Kombëtar i Maleve Rëenzori (Ugandë)
Pllaja Putorana (Rusi)
Sëiss Tectonic Arena Sardonia (Zvicër)
Parku Kombëtar Nahanni (Kanada)
Parku Kombëtar Lorentz (Indonezi)
Sistemi Natyror i Rezervës së Ishullit Ërangel (Rusi)
Parku Kombëtar Kilimanjaro (Tanzani)
Parku Kombëtar Yosemite (Shtetet e Bashkuara të Amerikës)
Dolomitet (Itali)
Pyjet e Virgjër të Komit (Rusi)