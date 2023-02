Ndjeheni të lodhur? Ja pesë këshilla kryesore që forcojnë zemrën

Sëmundja koronare e zemrës është një problem i madh dhe i shumëanshëm shëndetësor dhe është shkaku i parë i vdekjes në shoqëritë moderne perëndimore. Janë pesë gjëra që ne të gjithë mund të bëjmë për t’i mbajtur zemrat tona të forta dhe për të përmirësuar funksionin e tyre, të cilat na kujtojnë ekspertët e Cleveland Clinic. Përfshini këshillat e mëposhtme në rutinën tuaj të përditshme dhe zemra juaj do t’ju falënderojë.

Hani yndyrna të mira dhe shmangni yndyrat trans

Ne kemi nevojë për yndyrna në dietën tonë, veçanërisht ato që vijnë nga vaji i ullirit . Ajo që nuk na duhen janë yndyrnat trans, të cilat dihet se rrisin rrezikun gjatë gjithë jetës për sëmundje të zemrës ose goditje në tru. Kjo ndodh sepse yndyrnat trans bllokojnë arteriet tuaja duke rritur nivelet e kolesterolit të keq (LDL) dhe duke ulur nivelin e kolesterolit të mirë (HDL). Ku janë yndyrnat trans? Ato përdoren shpesh në mallra të pjekura të paketuara të gatshme, ushqime të lehta dhe ushqime të skuqura gati për t’u ngrënë për të shtuar aromë dhe për të përmirësuar strukturën. Këshillë Lexoni etiketat e ushqimeve dhe shmangni ato që listojnë vajra pjesërisht të hidrogjenizuara.

Kujdesuni për shëndetin tuaj oral

Shëndeti dentar është një tregues i mirë i shëndetit të përgjithshëm, duke përfshirë shëndetin e zemrës, sepse ata me sëmundje periodontale shpesh kanë të njëjtët faktorë rreziku për sëmundjet e zemrës. Provat tregojnë se bakteret përgjegjëse për shkaktimin e periodontitit mund të kalojnë në qarkullimin e gjakut dhe të shkaktojnë një rritje të CRP (proteina C-reaktive), një shënues i inflamacionit të enëve të gjakut. Këto ndryshime mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru. Këshillë! Sigurohuni që të lani dhëmbët çdo ditë dhe t’i pastroni me fill dentar ose furça ndërdhëmbësh.

Flini mjaftueshëm gjumë

Gjumi i mjaftueshëm është thelbësor për një zemër të fortë. Gjumi i pamjaftueshëm ose me cilësi të dobët është një faktor i pavarur rreziku kardiovaskular. Një studim i 3000 të rriturve mbi 45 vjeç zbuloi se ata që flinin më pak se gjashtë orë kishin dy herë më shumë gjasa të pësonin goditje në tru ose sulm në zemër sesa njerëzit që flinin gjashtë deri në tetë orë në natë. Vlerësohet se gjumi i pamjaftueshëm shkakton shqetësime në kushtet themelore shëndetësore dhe shoqërohet me rritje të presionit dhe inflamacionit. Këshillë Synoni të flini 7-8 orë. Nëse keni apnea të gjumit sigurohuni që të konsultoheni me një specialist për trajtimin e saj pasi lidhet me sëmundjet kardiovaskulare dhe aritmitë.

Shmangni jetën sedentare

Provat e fundit tregojnë se qëndrimi ulur për një kohë të gjatë është i dëmshëm, pavarësisht se sa shumë ushtrohemi. Hulumtimet zbulojnë se tek ata që u ulën më shumë, pati një rritje prej 147% të ngjarjeve kardiovaskulare dhe një rritje prej 90% të vdekjeve të shkaktuara nga këto ngjarje.Këshillat e fundit të ekspertëve na thonë që të ngrihemi çdo gjysmë ore dhe të ecim për pesë minuta për të mirën e zemrës dhe shëndetin e përgjithshëm. Lexoni këtu.

Shmangni tymin e cigares

Duhanpirja pasive duket se rrit rrezikun e problemeve kardiovaskulare deri në 25-30%. Rreziku është edhe më i madh për ata me hipertension ose hiperkolesterolemi. Kjo është për shkak se kimikatet e emetuara nga tymi i cigares nxisin zhvillimin e grumbullimit të pllakave në arterie. Këshillë Shmangni ekspozimin ndaj tymit të dorës së dytë dhe mbajini fëmijët larg pirjes së duhanit pasiv.