"Mundësi të reja për fitime...", horoskopi për ditën e sotme, 24 korrik 2025

Dashi

Prania e Venusit sugjeron një prekje kënaqësie, kështu që do të ishte mirë të balanconit shpenzimet me kursimin. Në punë, Jupiteri mbështet komunikimin dhe të mësuarit, por kontrolloni dy herë detajet, pasi retrograda e Merkurit mund të sjellë keqkuptime ose vonesa. Në dashuri, Hëna mund t’i bëjë emocionet të nxehen, prandaj shmangni deklaratat impulsive dhe në vend të kësaj dëgjoni me empati.

Demi

Venusi sjell mundësi për fitime, por shmangni ekstravagancën. Në dashuri, Marsi shton pasion, por edhe paksa dramë. Ndaj përpiquni të jeni të qartë në komunikim. Shëndeti përforcohet nga Saturni duke inkurajuar pushimin dhe rikuperimin, por mos i injoroni shqetësimet e vogla.

Binjakët

Jupiteri inkurajon optimizëm, por retrograda e Mërkurit paralajmëron kundër vendimeve të nxituara ose sipërmarrjeve të rrezikshme. Në punë, Afërdita mbështet krijimtarinë, por shmangni ndarjen e planeve para kohe. Në çështjet e zemrës, Marsi shton një shkëndijë në biseda.

Gaforrja

Afërdita sjell mundësi përmes kontakteve shoqërore, por lëvizja retrogradë e Merkurit mund të shkaktojë konfuzion në investimet në grup ose burimet e përbashkëta. Në punë, Jupiteri mbështet përpjekjet dhe kërkimet prapa skenave. Dashuria është intensive, pasi Marsi mund të nxisë biseda pasionante ose zbulime të papritura.

Luani

Afërdita favorizon fitimet që lidhen me karrierën, por Mërkuri paralajmëron kundër marrëveshjeve të fshehta ose shpenzimeve të fshehura. Në punë, Jupiteri mbështet projektet në grup, megjithëse Hëna mund t’ju bëjë të ndiheni të lënë pas dore ose të keqkuptuar. Dashuria do të keni rritje të besimit dhe magnetizmit.

Virgjëresha

Afërdita sjell fat përmes kontakteve të largëta ose ndjekjeve arsimore, por retrograda e Merkurit mund të shkaktojë vonesa në pagesa ose keqkuptime me miqtë. Në punë, Jupiteri mbështet avancimin. Dashuria ndikohet nga Marsi duke nxjerrë në sipërfaqe dëshirat e fshehura.

Peshorja

Afërdita sugjeron fitime përmes sipërmarrjeve të përbashkëta ose trashëgimive, por retrograda e Mërkurit paralajmëron kundër vendimeve të nxituara në punë. Në punë, Jupiteri mbështet të mësuarit dhe udhëtimet, megjithëse Hëna mund të sjellë ulje-ngritje emocionale në marrëdhëniet profesionale.

Akrepi

Afërdita sjell mundësi përmes partneriteteve. Në punë, mbështet kërkimin dhe bashkëpunimin, megjithëse Hëna të nxjerrë në sipërfaqe tensione të fshehura. Dashuria ndikohet nga Marsi duke shtuar intensitet apo ndoshta një prekje dramatike në shfaqjet publike të dashurisë.

Shigjetari

Afërdita mbështet fitimet përmes shërbimeve ose fushave që lidhen me shëndetin, por lëvizja retrogradë e Merkurit paralajmëron kundër tarifave të fshehura ose detajeve të anashkaluara. Në punë, Jupiteri favorizon partneritetet dhe negociatat, megjithëse Hëna mund të sjellë intensitet emocional në bashkëpunime. Dashuria është pasionante, me Marsin që inkurajon plane spontane.

Bricjapi

Afërdita favorizon investimet, por sugjerohet kujdes në sipërmarrjet e përbashkëta. Në punë, Jupiteri mbështet zgjidhjen e problemeve. Dashuria theksohet nga Marsi duke sjellë si pasion ashtu edhe nevojën për të adresuar çështjet e pazgjidhura.

Ujori

Afërdita mbështet fitimet përmes pronës ose familjes, por retrograda e Merkurit paralajmëron kundër faturave të anashkaluara ose gabimeve në dokumente. Në punë, Jupiteri mund të sjellë ulje dhe ngritje emocionale. Në dashuri do të ketë pasion dhe ndoshta një nevojë për të pastruar ajrin në marrëdhënie.

Peshqit

Afërdita mbështet fitimet përmes komunikimit ose projekteve afatshkurtra. Dashuria është në ajër. Nuk përjashtohet mundësia e një lidhjeje të re. Shëndeti është i qëndrueshëm, megjithëse Saturni retrograd sugjeron të merrni kohë për kujdesin ndaj vetes./bw