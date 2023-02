“Mund të ketë zënka”, çfarë kane parashikuar yjet për sot

Dashi

Në dashuri do të jetë më mirë nga muaji mars ku Venusi është kthyer në favor dhe ofron shumë mundësi. Në punë ka ardhur koha të qëndroni të qetë dhe të shmangni konfliktet me të tjerët.

Demi

Hëna është disonante, kështu që nuk është një ditë ideale për marrëdhënie. Në punë ka lajme të mira, sidomos nga pikëpamja ekonomike. Çdo projekt i ri duhet vlerësuar me qetësi.

Binjakët

Hëna është në anën tuaj dhe do të shkojë veçanërisht mirë nëse keni të bëni me dikë të shenjës së Luanit. Në punë ka pak konfuzion edhe nëse tranziti i merkurit do të ndihmojë.

Gaforrja

Dashuria po ecën mirë edhe nëse nga muaji mars do të shkojë edhe më mirë falë mbështetjes së planetit të dashurisë. Në punë ka një mjedis armiqësor, por një rrugëdalje do të gjendet.

Luani

Në dashuri po i përzieni pak letrat dhe po mendoni të vendosni gjithçka në vijë. Në punë mund të ketë probleme të vogla me para për të zgjidhur.

Virgjëresha

Hëna është e favorshme duke filluar nga data 17 kështu që tani për tani duhet të jeni ende të durueshëm. Ka gjithnjë e më pak konflikte në punë, por duhet të fillojmë të hedhim themele të forta për të ardhmen.

Peshorja

Dashuria po ecën mirë falë edhe mbështetjes së Mërkurit. Ka ardhur në punë periudha e rinovimit të kontratave. Përfshirë edhe tuajin, nëse dini të jepni më të mirën tuaj dhe të demonstroni se nga çfarë jeni krijuar.

Akrepi

Në dashuri mund të ketë zënka të vogla, por gjëra me pak rëndësi. Në punë ka një rikuperim të mirë edhe nëse duhet të ruani gjithmonë qetësinë.

Shigjetari

Hëna ju ndihmon të zgjidhni problemet e dashurisë. Në punë, diskutimet janë gjithmonë afër dhe nuk jeni plotësisht të kënaqur me atë që po bëni.

Bricjapi

Dashuria po ecën mirë dhe sidomos në ditët 17 dhe 18 do të ketë emocione të bukura për të përjetuar. Në punë, nëse prisni një telefonatë, ajo do të vijë brenda ditëve në vijim. Mund të jetë një kohë vërtet e mirë.

Ujori

Kushtojini vëmendje marrëdhënieve të qëndrueshme sepse ato mund të kenë disa çarje. Në punë nëse keni një biznes mund të filloni të shihni të ardhura më të larta.

Peshqit

Dashuria duhet menaxhuar me shumë qetësi dhe në punë vijnë lajme të mira. Kohë pas kohe dhe gjithçka do të shkojë ashtu siç duhet. Jini të sigurt nga ana tjetër, ju keni të gjitha kredencialet për të bërë mirë.