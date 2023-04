Muaji i sfidave, këto janë shenjat më me pak fat në muajin maj

Nëse i përkisni një prej shenjave që do të përmendim më poshtë, dijeni se duhet të armatoseni me mjaft durim dhe gjakftohtësi, pasi maji nuk do t’ju trajtojë mirë, përkundrazi do t’ju vendosë disa sfida. Nuk ka nevojë për panik ose frikë, por jini pak më të kujdesshëm dhe përgatituni të përballoni çdo çështje që ju del përpara!

Maji duket gri, për ju që i përkisni një prej shenjave të mëposhtme:

Akrepi

Me eklipsin e Hënës së Plotë, në datën 5 në shenjën tuaj, por edhe Uranin përballë jush, i cili do të aktivizohet me aspekte të ndryshme, gjatë gjithë majit, do të keni probleme në marrëdhëniet tuaja dashurore por edhe profesionale. Sado të përpiqeni të mbani ekuilibrin, ka shumë mundësi që ta humbisni në një moment. Zhvillimet e padëshiruara, keqkuptimet, tensionet, përçarjet dhe ndarjet janë disa nga ato që do të përballeni. Duhet të jeni të kujdesshëm rreth datës 4 por edhe datës 18, pasi ka mundësi që të humbisni durimin tuaj.

Demi

Me eklipsin e Hënës së Plotë në 5 në boshtin tuaj, por edhe me Uranin në shenjën tuaj dhe më pas bën një aspekt me Diellin dhe një mori planetësh të tjerë, një gjë është e sigurt, në maj, prisni një kulm tensionesh, por edhe zhvillime të papritura që do t’ju kapërcejnë dhe ndoshta do t’ju çojnë në përfundimin e një partneriteti. Në të njëjtën kohë, nëse klima është tashmë problematike mes jush dhe partnerit tuaj, ndarja përfundimtare është ndoshta e sigurt.



Ujori

Pothuajse gjatë gjithë majit, do të keni probleme të ndryshme me shtëpinë tuaj, qoftë me të dashurit tuaj dhe do të ndjeheni vetëm. Por, rreth datës 5, me eklipsin e Hënës së Plotë në Akrep, ka shumë mundësi që të ndodhë diçka e papritur në lidhje me biznesin tuaj dhe të arrijë t’ju befasojë edhe ju. Që atëherë, në marrëdhëniet tuaja familjare mund të ketë një grindje dhe një përçarje, qoftë edhe e përkohshme. Përveç kësaj, ka mundësi që të ketë incidente dhe zhvillime të papritura në lidhje me pasurinë e paluajtshme, trashëgiminë apo shëndetin e një personi shumë të afërt me ju!

Luani

Uljet dhe ngritjet e vazhdueshme që do t’ju bëjnë nervat në biznesin tuaj nuk do t’ju lënë të qetësoheni këtë muaj. Me eklipsin e Hënës së Plotë më 5, do ketë zhvillime dhe situata të papritura që mund t’ju nervozojnë, deri në atë pikë sa të mbani distancën. Prej aty ndizen tensionet ose vijnë surpriza, mjaft të pakëndshme, nga kolegë dhe persona të lartë, të cilët mund të shohin se një situatë nuk po zhvillohet siç e kishin planifikuar dhe të vendosin t’i japin fund papritur dhe pa paralajmërim. Nga ana tjetër, konkurrenca, rivalitetet dhe sigurisht refuzimi për të zbatuar diçka ndryshe, një taktikë tjetër për t’u marrë me disa çështje, do t’ju sjellë në prag të një krize nervore.