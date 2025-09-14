Motrat kundër vëllait nga incesti: As nuk e njohim! Babai dilte për krahu me të e jo me ne
Gjatë ballafaqimit të dy motrave, Fatmës e Shpresës në “Shihemi në Gjyq”, u zbulua një histori tronditëse e familjes. Babai ka një djalë nga incesti me vajzën e hallës, çka ka sjellë përçarjen e familjes. Shpresa tregoi se babai nisi të mos përgjigjej më financiarisht për to duke e fokusuar gjithë vëmendjen te djali.
Shpresa s’e fshehu mërinë dhe ndjenjën e neglizhencës prej tij, por as me vëllanë nga babai nuk kanë asnjë raport. Përveçse ai po kërkon t’u marrë shtëpinë, asnjëra prej motrave nuk dëshiron të ketë lidhje me të. Shpresa tregon se përgjatë viteve, ka ndier xhelozi që s’ka mundur të ketë kurrë dashurinë e të atit siç e ka pasur ai.
Eni Çobani: Ju bëra një pyetje që në fillim dhe ua bëj të tërave ju: këtë zotërinë e njihni për vëlla apo s’e njihni?
Shpresa: Nuk e njohim zotërinë për vëlla, as nuk duam ta njohim.
Eni Çobani: S’e njihni Mirelin për vëlla fare?
Të dyja njëzëri: Jo.
Eni Çobani: Biologjikisht e keni apo jo, nga babai.
Shpresa: Nuk jemi rritur me të. Unë nuk e njoh, s’dua ta njoh, as nuk e di kush është. E kemi pjesë problemi.
Ardit Gjebrea: S’e keni parë ndonjëherë?
Shpresa: Po, e kam parë. E kam parë me babain tim krah për krahu dhe në momentet që unë jam rritur duke parë babain tim krah për krahu me Mirelin dhe babai im nuk më ka pranuar kurrë krah për krahu të dalë me mua, jam ndier xheloze.
Ardit Gjebrea: Xheloze është mbase fjala që nuk i shkon këtij momenti…
Shpresa: Jam ndier xheloze, do të doja edhe unë të kisha atë marrëdhënie me babain tim, por nuk e kam pasur kurrë këtë marrëdhënie me babain tim. Plus, tani që jemi rritur, jemi mbi 30 vjeç të gjithë, kemi këto probleme, këto konflikte. Pak se jemi rritur me këtë frymë tradhtie sepse është tradhti, unë mendoj se është tradhti. Kjo nuk është tradhti vetëm ndaj mamit, kjo është tradhti dhe ndaj ne vajzave. Unë me këtë frymë jam rritur kështu që nuk është vëllai im, nuk e pranoj si vëlla dhe sot unë nuk pranoj as atë si babai me këto që po na bën.