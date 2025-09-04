"Mos rri në hije", horoskopi për ditën e sotme, 4 shtator 2025
Dashi
Ecni në anën me diell të rrugës. Kjo është një kohë që ju të jeni të vetëdijshëm për situatën e karrierës suaj dhe për drejtimin që po merrni. Gjeni një mënyrë për ta ndryshuar mendjen tuaj nga një perspektivë negative në një perspektivë pozitive. Qëndrimi juaj është gjithçka.
Demi
Mbështetja nga miqtë është e jashtëzakonshme. Mbështetuni te miqtë tuaj në këtë kohë. Kërkimi i ndihmës dhe mbështetjes është një shenjë force dhe jo një shenjë dobësie. Mos kini frikë t’u kërkoni të tjerëve ide dhe perspektiva alternative. Ata janë aty për t’ju ndihmuar.
Binjakët
Jeni në një pozicion shumë të cenueshëm tani dhe dikush ka të ngjarë të të shfrytëzojë nëse e lejon. Meqenëse je shumë i mirë në të ecur me rrjedhën, të tjerët kanë një mënyrë për të të shndërruar në kukullën e tyre nëse nuk je i vetëdijshëm për rrethanat.
Gaforrja
Një shpërthim fuqie vjen drejt teje dhe ti je në gjendje ta transformosh një situatë jashtëzakonisht të pashëndetshme në diçka pozitive. Të tjerët mund të mendojnë se ke fuqi magjike, duke gjykuar nga mënyra se si je në gjendje ta shndërrosh një situatë të vështirë në një triumfuese.
Luani
Ke dëshirën për të udhëtuar, dhe jo vetëm për të udhëtuar në qytetin fqinj, por ndoshta edhe në një anë tjetër të vendit. Mendimi yt zgjerohet dhe papritmas dëshiron të udhëtosh në një anë tjetër të botës. Përshtat planet e tua të karrierës për të përmbushur këtë ëndërr, nëse është e mundur.
Virgjëresha
Përballjet e vështira të bazuara në gënjeshtra dhe keqkuptime që filluan dje, vetëm sa do të përkeqësohen sot. Gënjeshtrat që ke thënë kanë çuar në gënjeshtra më të mëdha dhe tani po e gjen veten në një situatë shumë të vështirë në këtë kohë.
Peshorja
Do të bombardoheni nga shumë ide të shkëlqyera sot – shumë për t’i mbajtur mend. Mendja juaj është e hapur ndaj të gjitha mundësive dhe kjo po i jep mundësi krijimit të shumë shanseve për ju. Eksploroni këto mundësi në këtë kohë.
Akrepi
Mund të ndiheni mjaft keq për shkak të një përkeqësimi të situatës suaj të punës kohët e fundit. Ndoshta ju kanë pushuar nga puna ose jeni transferuar në një pozicion tjetër, duke punuar më pak ditë në javë. Mos e nënvlerësoni veten. Shikojeni këtë si një mundësi, jo si një tragjedi.
Shigjetari
Dikush po përpiqet t’ju bindë të hipni në trenin e tij ose të saj. Kini kujdes këtu. Ajo që është e mirë për atë person nuk është domosdoshmërisht e mirë edhe për ju. Ky person ka entuziazëm të madh për situatën e tij ose të saj, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të bashkoheni.
Bricjapi
Je i gatshëm të angazhohesh deri në një farë mase, por megjithatë ngurron të angazhohesh deri në fund. Mos u përpiq. Tani është koha për të bërë diçka me shumë besim. Ose ndiqe këtë ide me gjithë forcën që ke, ose hiq dorë.
Ujori
Shpesh punoni nën një presion të brendshëm që ju thotë se duhet të bëni gjithçka më shpejt, më mirë dhe më efikas se të gjithë të tjerët. Jepini vetes një pushim dhe kuptoni se nuk ka nevojë të krijoni kaq shumë stres për veten tuaj në çdo kohë.
Peshqit
Ndihesh shumë i ngarkuar në të gjitha aspektet. Ekziston një forcë më e madhe pas gjithçkaje që bën dhe gjithçkaje që thua. Mund të arrish shumë, prandaj qëndro në rrugën e duhur dhe ndiq gjërat që kanë më shumë rëndësi. Je plotësisht i mbështetur në këtë kohë./bw