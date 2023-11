"Mos kini frikë nga ndryshimi", Horoskopi i ditës së mërkurë, 8 nëntor 2023

Dashi

Sot keni ndjenjën e frikës që ju shoqëron. Ndoshta keni frikë nga ndryshimi. Ndoshta keni frikë nga ngërçi. Ndoshta keni frikë të lini një punë që nuk ju shërben më. Mos kini frikë! Kini besim se universi ju mbështet dhe do të kujdeset për ju në çdo kohë.

Demi

Ju jeni në një pozicion pushteti. Njerëzit shikojnë te ju për këshilla, udhëzime dhe mbështetje. Mos harroni se mënyra se si qëndroni në pushtet është duke u shërbyer të tjerëve dhe jo duke i kontrolluar apo manipuluar ata. Njerëzit e tjerë janë burimi juaj më i madh. Kujdesuni për ta.

Binjaket

Sigurohuni që të mos sakrifikoni veten për punën tuaj. Është e lehtë për ju që të mbështilleni aq shumë në punën tuaj sa të harroni aspektet e tjera të jetës suaj. Ka gjëra të tjera të rëndësishme për t’u marrë parasysh. Mos harroni se ekuilibri është çelësi.

Gaforrja

Pohoni pavarësinë tuaj. Ju po arrini një qëllim të rëndësishëm dhe njerëzit e tjerë po ju pengojnë. Mos i lejoni. Veproni në mënyrë të pavarur nga të tjerët. Ecni përpara pa pengesat e të tjerëve. Nuk është koha për të vendosur një top dhe zinxhir në këmbë.

Luani

Njerëz të tjerë po shikojnë nga ju dhe respektojnë idetë tuaja. Merrni drejtimin në projekte ose gjatë takimeve virtuale. Mendimet tuaja do të fitojnë favorin e atyre përreth jush. Argëtohuni dhe merrni një qëndrim lozonjar. Të tjerët do të ndjekin shembullin. Ju jeni në kontroll.

Virgjëresha

Një ide e rëndësishme po merr formë. Jeni në fazat e para për të marrë një ide dhe për ta kthyer atë në realitet. Një fazë e rëndësishme

ka filluar. Kjo është një fazë e manifestimit. Mos lejoni që frika e dështimit t’ju kapërcejë gjatë kësaj kohe. Ju do të keni sukses.

Peshorja

Shpirti juaj dëshiron të fluturojë, kështu që lëreni. Mos u ndal më. Lëreni personalitetin tuaj të vërtetë të shkëlqejë. Origjinaliteti juaj është forcë, jo dobësi; ndaj, mos kini frikë t’ua tregoni atë njerëzve përreth jush. Përndryshe, do të ndiheni të mbytur.

Akrepi

Zhurma e thashethemeve dhe informacioneve të padobishme po krijon një pengesë të vështirë rreth jush. Ju nuk mund ta shihni të vërtetën qartë, dhe as të tjerët nuk janë në gjendje t’ju shohin qartë. Të qenit i vetëdijshëm për këtë mburojë të çuditshme do t’ju ndihmojë të dilni prej saj.

Shigjetari

Mbani të gjitha opsionet tuaja të hapura. Jini të hapur ndaj ideve të reja dhe në të njëjtën kohë, ndani idetë tuaja të reja me të tjerët. Të kesh një rrjedhë të vazhdueshme informacioni do t’ju ndihmojë të çoni karrierën tuaj në një nivel tjetër. Mos u turpëroni për talentin që keni.

Bricjapi

Ju meritoni mirënjohje për punën e jashtëzakonshme që bëni. Sigurohuni që njerëzit përreth jush të vlerësojnë orët e vështira dhe të gjata që bëni çdo ditë. Lërini këta njerëz të dinë se keni nevojë për falënderime dhe lëvdata herë pas here. Ju e keni fituar atë.

Ujori

Ju jeni një pjesë e rëndësishme e tërësisë më të madhe. Puna që bëni është e rëndësishme – bën ndryshim. Tensioni ka të ngjarë të rritet sot, por mos lejoni që t’ju rrëzojë. Shikoni pamjen e madhe dhe qëndroni atje, pavarësisht nga kundërshtarët tuaj. Bëhu i fortë.

Peshqit

Ju ndiheni të lidhur me zinxhirë në një situatë ose punë që e urreni. Ndihesh sikur nuk ka shpëtim. Në fakt ka shpëtim! Ju keni fuqinë tëbraktisni dhe të gjeni diçka të re. Mos dyshoni në veten tuaj. Nuk ka kuptim ta jetoni jetën tuaj në një mënyrë që nuk e doni vërtet.