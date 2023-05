Mos iu ndani, kjo është rutina e përsosur e mëngjesit për performancën maksimale të trurit

Ata janë përfshirë në funksionin e trurit prej vitesh, duke studiuar saktësisht se si ushqimet, zakonet dhe historia familjare ndikojnë në shëndetin e trurit. Bëhet fjalë për Dr. Willeumier dhe Dr. Porter , dy neuroshkencëtarë që e dinë ndoshta më mirë se kushdo se çfarë të bëni dhe çfarë të mos bëni nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin tuaj mendor.

Sipas ekspertëve, gjithçka fillon me gjumin dhe rutinën e mëngjesit. Kur bëhet fjalë për rutinën e mëngjesit, janë 3 zakone shumë të thjeshta që ia vlen të ndiqni për të ndihmuar pak më shumë trurin tonë:

Mos u zgjoni papritur.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.





Idealja është të zgjoheni pa një orë alarmi dhe me rrezet e diellit. Megjithatë, kjo nuk ndodh në shumicën e rasteve. Njerëzit modernë zgjedhin të zgjohen me një orë alarmi dhe madje edhe me tinguj të fortë e të bezdisshëm. Megjithatë, kjo nuk ndihmon as trurin dhe as shëndetin mendor. Është e rëndësishme të zgjohemi pa probleme, kështu që edhe nëse zgjohemi me alarm, është më mirë të zgjedhim tinguj më të qetë dhe relaksues.

Mos e bombardoni trurin tuaj me lajme që në momentin e parë.

Nëse nuk e keni hequr tashmë zakonin e kontrollit të celularit sapo të zgjoheni, atëherë është koha ta bëni. E njëjta gjë vlen edhe për televizionin. Bombardimi i mendjes, me lajme që në momentin e parë, mund t’ju shkaktojë vetëm stres dhe ankth. Në vend të kësaj, përqendrohuni te vetja dhe nevojat tuaja.



Ushqyesit janë thelbësorë për funksionimin e duhur të trurit.

Pa ushqimet e duhura, truri nuk mund të përballojë siç duhet nevojat moderne, duke bërë që ne të ndihemi të rraskapitur mendërisht dhe fizikisht. “Mikroorganizmat në zorrën tonë çlirojnë neurotransmetues (serotonin, dopamin, γ-aminobutirat, etj.), vitamina, hormone dhe molekula të tjera që mund të lidhen me humorin, sjelljen dhe funksionin mendor”, thekson Dr. Willeumier. Mjafton të thuhet se 95% e serotoninës, një neurotransmetues thelbësor për rregullimin e oreksit, tretjes dhe gjumit prodhohet në zorrë.