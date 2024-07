"Mos humbisni", horoskopi për ditën e sotme, 3 korrik 2024

Dashi

Diten e sotme do të mësoni shumë vetëm duke dëgjuar bisedat e atyre që keni pranë. Mund të jeni me mendimin se informacione që merrni në këtë mënyrë nuk janë frytdhënëse, por e keni gabim. Ky do të jetë mësimi për sot.

Demi

Puna e pavlerësuar mund të shkaktojë pakënaqësi dhe me të drejtë. Mos lejoni që për shkak të tjerëve, t’ju nënvlerësojnë. Kërkoni të drejtën tuaj dhe tregojini vendin atyre që po ju pengojnë.

Binjakët

Dikush që keni pranë do të ketë një humor disi të luhatur sot, por nuk do të keni kohë të zbuloni përse. Mos u merrni me të dhe ecni përpara me ditën tuaj. Shumë punë ju presin përpara dhe shumë çështje kërkojnë zgjidhjen tuaj.

Gaforrja

Nëse pyesni dikë për këshillë ka shumë gjasa të merrni një të gabuar, ndaj bëni mirë të mos i dëgjoni. Jepini vetes pak kohë dhe do të shihni se i keni të gjitha përgjigjet.

Luani

Nëse dikush do të përpiqet t’ju japë këshillë sot, me gjasë do të pendohet. Nuk jeni në humor për të dëgjuar të tjerët që ju thonë se çfarë duhet të bëni, e aq më pak që t’ju thonë se e keni gabim.

Virgjëresha

Duket sikur duhet të bëni gjithçka vetë në këtë moment, por nuk është kështu. Keni mjaft miq të mirë që do t’ju ndihmonin me kënaqësi dhe do të bënin edhe punë të mirë. Nëse limiti i kohës po përfundon, kujtohuni që herë tjetër t’i planifikoni gjërat më parë.

Peshorja

Padyshim që duhet të vini në mëdyshje gjërat që ju thonë, por nuk ka nevojë të shkoni në ekstreme dhe të mendoni se të gjithë do t’ju zhgënjejnë. Nëse dikush ju ofron ndihmë, mos e refuzoni.

Akrepi

Dita e sotme nuk do të jetë më e mira. Puna dhe angazhimet e tjera do t’ju marrin pjesën më të madhe të kohës e në fund të ditës nuk do të keni dëshirë për të bërë asgjë. Nëse në mbrëmje zgjidhni të qëndroni në shtëpi, ai do të jetë momenti më shplodhës.

Shigjetari

Shumë gjëra kanë ndodhur kohët e fundit dhe ndoshta nuk i keni dhënë vetes kohën e duhur për t’i përpunuar. Bëni durim dhe përpiquni të gjeni një mënyrë për t’u përshtatur. Gjërat do të qetësohen me kalimin e ditëve.

Bricjapi

Mos e humbisni perspektivën sot. Ndonëse mund t’ju duket sikur nuk keni informacion të mjaftueshëm për një detyrë që keni marrë përsipër, minimalisht këndvështrimi juaj unik do të japë rezultate të kënaqshme. Nuk keni përse bini dakord me idetë e të tjerëve, vetëm sepse nuk ndiheni të sigurt.

Ujori

Bëni çfarë keni në dorë për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve sot. Bërtisni nëse është e nevojshme. Një moment që do të keni vëmendjen e njerëzve do të jetë shumë me e lehtë për t’i bindur që t’ju ndjekin.

Peshqit

Jeta sentimentale ka hyrë në një periudhë tepër interesante. Nëse keni pasur mosmarrëveshje me partnerin, gjërat do të ndryshojnë duke marrë një kthesë tepër pozitive./bw