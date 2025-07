"Mos hiqni dorë...", horoskopi për ditën e sotme, 4 korrik 2025

Dashi

Je në një pozicion të mirë për të çuar përpara idetë e tua sot. Të tjerët do të jenë audienca jote e preferuar. Beso se ajo që thua do të dëgjohet nga njerëzit e duhur dhe do të të çojë në një fazë të re të mrekullueshme të karrierës sate. Je në rrugën e duhur.

Demi

Idetë tuaja nuk janë të mira nëse nuk janë të organizuara. Përpjekjet tuaja do të kenë pak efekt nëse nuk janë të planifikuara mirë. Sot do të zbuloni se një qasje e rastësishme nuk do t’ju çojë askund. Duhet të jeni më sistematikë dhe të qëndrueshëm për të pasur sukses.

Binjaket

Dikush do të sfidojë idetë tuaja dhe mund t’ju bëjë të dyshoni në vetvete. Mos e lejoni atë t’ju mashtrojë. Idetë tuaja janë të shëndosha, por mund të kenë nevojë për pak përsosje. Jini të hapur ndaj këtij koncepti, por mos e hidhni poshtë atë që keni filluar.

Gaforrja

Merrni kohë shtesë për t’i shpjeguar një zgjidhje dikujt që mund të mos e kuptojë aq shpejt sa ju. Truri juaj i shpejtë do të jetë në gjendje të kuptojë një koncept të ri me shumë lehtësi, por të tjerët nuk e kanë domosdoshmërisht këtë luks. Ndihmojini të tjerët sot.

Luani

Mos hiqni dorë nga një projekt i rëndësishëm për të cilin keni punuar. Ky projekt mund të mos jetë i rëndësishëm për askënd tjetër, por është i rëndësishëm për ju, prandaj mos e lini t’ju ikë nga mendja. Ka të ngjarë të bëni përparim të jashtëzakonshëm në të sot.

Virgjeresha

Në fillim mund të mërziteni pak nga një informacion i ri që ju vjen. Megjithatë, më vonë do të kuptoni se ky informacion i ri është në të vërtetë pikërisht ajo që ju nevojitet për t’u ngritur dhe për të lëvizur në drejtimin e duhur.

Peshorja

Kombinoni instinktin tuaj të brendshëm dhe mendjen e qartë dhe intuitive me një qasje praktike. Sa më të qëndrueshëm të jeni sot, aq më mirë do të jeni. Në të njëjtën kohë, besoni instinkteve tuaja. Këto janë mjetet më të vlefshme që keni në çantën tuaj të veglave.

Akrepi

Je i paduruar për të filluar diçka të re sot, por duhet të punosh me veten. Së pari duhet të përfundosh detyrat aktuale dhe punët gjysmë të përfunduara. Këto projekte janë më afër përfundimit nga sa mund të mendosh. Përfundoji ato përpara se të kalosh në diçka tjetër.

Shigjetari

Më shumë se një person mund të përpiqet t’ju tregojë se si ta bëni punën tuaj sot. Dëgjoni vetëm me një vesh. Me shumë mundësi, ky person nuk di shumë për asgjë me të cilën jeni të përfshirë – prandaj mos e lini atë të ketë shumë ndikim në ditën tuaj.

Bricjapi

Je në fazat fillestare të një ideje. Kjo ide duhet të kultivohet. Ashtu si një farë e sapo mbirë, duhet të jesh tepër i kujdesshëm dhe i ndjeshëm ndaj kësaj ideje të re. Lëre të rritet ngadalë dhe ji i duruar. Do të rritet dhe do të realizohet.

Ujori

Kushtojini vëmendje të veçantë detajeve sot. Syri juaj kritik është i nevojshëm për çdo dokument, email dhe memo që kalon nëpër tavolinën tuaj. Merrni kohë shtesë nëse keni nevojë dhe sigurohuni që të mos i injoroni detajete vogla. Diçka e rëndësishme fshihet atje.

Peshqit

Dikush do t’ju japë një informacion të rëndësishëm sot. Kontrolloni dy herë faktet përpara se t’i besoni automatikisht asaj që ju ka thënë ky person. Informacioni do të jetë i njollosur, prandaj kini kujdes me atë që e konsideroni të vërtetë. Vijat ndarëse mund të jenë të paqarta./bw