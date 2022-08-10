Mos e hidhni lëkurën e mollës, cilat janë sëmundjet që kuron
Molla ka aftësinë për të ulur presionin arterial sepse përmban flavonoide. Lëkura e mollës mund të ndihmojë rregullimin e hormoneve të lidhura me presionin tuaj të gjakut. Gjithashtu parandalon vasokonstruktimin që mund të sulmojë enët e gjakut.
Përbërësit e tjerë natyrorë që mund t’ju ndihmojnë kundër hipertensionit përfshijnë ekstraktin e lëkurës së mollës, qumështin dhe çajin e gjelbër.
Këtu janë disa përfitime të tjera që ju mund të merrni nga konsumimi i lëkurës së mollës:
-Detoksifikon mëlçinë tuaj
-Ul nivelin e kolesterolit të keq
-Është plot me pektin kështu që do t’ju ndihmojë të parandaloni hipergliceminë.
-Eshtë plot me vitaminë B12 kështu që do t’ju ndihmojë kundër pagjumësisë.
-Ul ethet
-Lufton kapsllëkun dhe diaren
-Ajo stimulon prodhimin e lëngjeve të stomakut kështu që është e mahnitshme kundër ulçerës dhe gastritit.
-Lufton kapsllëkun dhe diaren
-Ajo stimulon prodhimin e lëngjeve të stomakut kështu që është e mahnitshme kundër ulçerës dhe gastritit.
-Lëkura e mollës është plot me fosfor kështu që është e mahnitshme kundër problemeve me kujtesën.
Konsumojeni lëkurën e mollës, të pjekur ose të papërpunuar, në lëngje, sallata ose si pure. Ajo nuk ka efekte anësore pra përdoreni sa më shumë që të dëshironi!