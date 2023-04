Mjeku jep lajmin e madh, zbulon kur do të jetë gati vaksina kundër kancerit

Vaksina kundër kancerit dhe sëmundjeve të zemrës mund të jetë gati në vitin 2030. Kompania farmaceutike Moderna, e cila prodhoi një nga ilaçet kryesore për COVID-19, po zhvillon vaksina “të personalizuara” për të synuar lloje të ndryshme të tumoreve.

Zyrtari kryesor mjekësor i Moderna, Dr. Paul Burton, tha se trajtimi do të jetë “shumë efektiv” dhe do të shpëtojë “shumë jetë”.

Hulumtimi mund të rezultojë në një injeksion të vetëm që ofron mbrojtje kundër infeksioneve të shumta të frymëmarrjes.

Ndërkohë, sëmundjet për të cilat aktualisht nuk ka ilaçe mund të trajtohen nga terapitë me ARNi – të cilat trajnojnë qelizat se si të prodhojnë një proteinë që zgjon përgjigjen imune të trupit.

Studimet mbi kancerin, si dhe sëmundjet infektive, kardiovaskulare, autoimune dhe të rralla, kanë treguar të gjitha “rezultate të jashtëzakonshme”, zbuloi Dr Burton.

Ai tha për The Guardian: “Unë mendoj se do të kemi terapi të bazuara në mRNA për sëmundje të rralla që më parë ishin të patrajueshme dhe mendoj se pas 10 vjetësh, ne do t’i afrohemi një bote ku mund të identifikoni vërtet shkakun gjenetik të sëmundjes dhe, me thjeshtësi relative, shkoni dhe modifikoni atë dhe e riparoni duke përdorur teknologjinë e bazuar në mRNA.”

Si do të funksiononin vaksinat e personalizuara të kancerit?

Për të vaksinuar dikë kundër kancerit, mjekët fillojnë duke marrë një biopsi të tumorit të pacientit përpara se të përdoret sekuenca gjenetike për të identifikuar mutacionet.

Një algoritëm identifikon se cilat mutacione po shkaktojnë rritjen e kancerit. Një molekulë e mRNA prodhohet me udhëzime për të krijuar antigjene që shkaktojnë një përgjigje imune.

MARN-ja, pasi injektohet, përkthehet në proteina identike me ato që gjenden në qelizat e tumorit. Qelizat imune më pas përplasen dhe shkatërrojnë qelizat e kancerit që mbartin të njëjtat proteina.

Dr Burton thotë: “Mendoj se ajo që kemi mësuar muajt e fundit është se nëse keni menduar ndonjëherë se mRNA ishte vetëm për sëmundje infektive, ose thjesht për COVID, provat tani janë se nuk është absolutisht kështu.

Mund të aplikohet në të gjitha llojet e zonave të sëmundje, kancer, sëmundje infektive, sëmundje kardiovaskulare, sëmundje autoimune, sëmundje të rralla. Ne kemi studime në të gjitha ato fusha dhe të gjitha kanë treguar premtime të jashtëzakonshme.”

Dr Burton tha se pandemia e ka lejuar Modernën të “rrisë prodhimin”, që do të thotë se kompania tani është “jashtëzakonisht e mirë në prodhimin e sasive të mëdha të vaksinave”.

Megjithatë, shkencëtarët kanë paralajmëruar se kërkohet një nivel i lartë investimi për të ruajtur përparimin e shpejtë të vaksinës kundër kancerit.