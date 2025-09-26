Mjekët: Mos i neglizhoni virozat, bëhen shkak për shpërthimin e sëmundjeve autoimune
Virozat dhe viruset në qarkullim, qoftë COVID-i i cili po predominon në këtë periudhë, por edhe rastet e gripit më vonë, mund të bëhen shkak për shpërthimin e një sëmundjeje autoimune, e cila mund të mos ishte zgjuar kurrë.
Mjekët thonë se ka një rritje të rasteve me sëmundje autoimune, të cilat shpjegohen me dëmtime të indit lidhor, apo kur sistemi imunitar lufton organet e veta.
Dr. Ervin Rrapushi: “Incidenca është rritur shumë. Një gjendje virale çedon sistemin imunitar dhe çon në shpërthimin e tyre”.
Një ndryshim i lehtë i temperaturave shkakton te shumë persona dhimbje të muskujve.
Mjekët theksojnë se asnjë gjendje virale nuk duhet neglizhuar dhe duhet të kujdesemi për rritjen e imunitetit. Sëmundjet autoimune prekin moshat e reja, duke filluar që nga ajo 17-vjeç.
Ervin Rrapushi: “Sëmundjet autoimune janë sëmundje të moshave të reja. Duhet të kujdesemi për nivelin e vitaminës D, magnezit në organizëm”.
Sëmundjet imunitare mund të jenë: artrit reumatoid, skleroderma – të cilat lidhen me lëkurën, enët e gjakut apo tendinat; Hashimoto – kur preket indi i gjëndrës tiroide; skleroza multiple, apo sëmundje celiake të sistemit gastrointestinal.