Mjekët bëjnë zbulimin që mund të ndryshojë gjithçka: Ky lloj ilaçi mund të zgjasë jetën

Shumë e gjetën eliksirin e rinisë në ilaçin e diabetit metformin, të cilin e konsumuan edhe pse nuk u ishte përshkruar.

A do të mundemi një ditë të kthehemi 20 vjet pas dhe të bëhemi më të rinj? Unë nuk shoh ndonjë arsye pse kjo nuk duhet të jetë e mundur. Është vetëm një çështje se kur - është i bindur profesori i Shkollës Mjekësore të Harvardit dhe gjenetisti molekular Dr. David Sinclair .

Ai dhe ekipi i tij ofrojnë një shërbim të vlerësimit biologjik të moshës për klientët. Ata u tregojnë se sa i tretur është trupi i tyre dhe më pas hartojnë një program të personalizuar për të ringjallur rininë dhe vitalitetin e tyre.

Deri më tani, ai program konsistonte kryesisht në ndryshimin e stilit të jetesës dhe zvogëlimin e marrjes së substancave të dëmshme, si dhe kalimin më pak kohë në një mjedis të keq, por ai rini e gëzuar plot energji, siç shkruan revista e jetesës Fortune Well, gjithashtu mund të rikthehej përmes përdorimit të drogës.

Shumë e gjetën eliksirin e rinisë në ilaçin e diabetit metformin, të cilin e konsumuan edhe pse nuk u ishte përshkruar. Njëri prej tyre është Dr. Nil Barzilai , profesor i mjekësisë dhe gjenetikës në Kolegjin e Mjekësisë Albert Einstein në Nju Jork. Ai thekson se personat që e konsumojnë këtë medikament, pavarësisht nëse kanë apo jo diabet, ulin me 30 për qind mundësinë për t’u diagnostikuar me kancer dhe vonojnë rënien njohëse.

Ai pohoi se edhe ata me diabet që përdorin këtë ilaç kanë një shkallë më të ulët të vdekshmërisë se diabetikët e tjerë. Ai i mbështet pretendimet e tij me studime shkencore dhe thotë: "Ne mund të fokusohemi te plakja. Mund ta vonojmë atë. Dhe në disa raste, mund ta ndalojmë dhe ta kthejmë atë. Në një moment kishim shpresë, pastaj një premtim, tani ne duhet të lëvizim për ta realizuar atë."

Metformina është vetëm një nga barnat që përdoren për të ngadalësuar plakjen, duke përdorur të vjetra dhe duke u përpjekur të shpikin preparate të reja farmaceutike. Dhjetra ekspertë të bioteknologjisë duan të jenë të parët që ngadalësojnë këtë proces duke zhvilluar ilaçe të quajtura senolitikë. Në disa sëmundje, ato mund të pastrojnë qelizat toksike, të vjetra dhe jofunksionale nga trupi, duke lënë vetëm qeliza të reja dhe të shëndetshme që funksionojnë mirë.

Senolitikët veprojnë në qelizat e vjetra që nuk kanë vdekur, por përkundrazi kanë mbetur në trupin tonë dhe kanë filluar të çlirojnë substanca toksike që mund të dëmtojnë qelizat e shëndetshme.

Ndërsa një person plaket, trupi bëhet më pak efikas në një lloj pastrimi të qelizave të plakura dhe ka gjithnjë e më shumë të tilla dhe mund të shkaktojnë sëmundje kronike, si degjenerimi makular - arsyeja kryesore për humbjen e shikimit.

Unity Bioteknology po zhvillon senolitin, UBX1325, për të synuar edemën makulare diabetike dhe degjenerimin makular të lidhur me moshën. Gjetjet paraprake tregojnë se ilaçi është i suksesshëm dhe ndihmon në rikthimin e shikimit të humbur.

- Duhen rreth 8 javë për të filluar, dhe pas 24 javësh mund të shihni se indi është rimodeluar në mënyrë dramatike. Kemi pasur pacientë që kanë pasur përmirësim të madh në cilësinë e shikimit dhe përmirësime në strukturën e retinës - tha Dr. Anirvan Ghosh , CEO i Unity.

Ajo kompani farmaceutike, thonë ata, nuk dëshiron të ndalet me zhvillimin e vetëm një senolitik, por qëllimi i tyre është të zhvillojnë të reja njëri pas tjetrit derisa të zbulojnë një ilaç që mund të pastrojë të gjitha qelizat e vjetra, dhe jo vetëm një lloj që është. prapa disa sëmundjeve.

Qelizat e akumuluara të plakura në trup ndikojnë gjithashtu në sipërfaqen e ADN-së, epigjenomën - peizazhin e proteinave dhe kimikateve që qëndrojnë në majë të materialit gjenetik. Ato ndryshojnë ADN-në, por edhe mënyrën e funksionimit të saj, kështu që gjenet që kanë funksionuar në mënyrë perfekte në një moment të caktuar do të fiken, ngadalësohen, përshpejtohen ose ndërpriten. Çdo çrregullim mund të shkaktojë sëmundje ose shenja dhe simptoma të pleqërisë.

Përmbysja e ndryshimeve epigjenetike është qëllimi i ekipit Tally Health të udhëhequr nga profesori i Harvardit, Dr. David Sinclair. Atje ata po zhvillojnë një ilaç që do të ngadalësonte ose do të kthente plotësisht orën biologjike dhe do t'i bënte gjenet të sillen si të ishin përsëri të rinj.

Eksperimentet kryhen në minj në të cilët ata shtypin nervat optikë dhe i verbon. Lëndimi i syrit shkakton ndryshime epigjenetike të ngjashme me ato që ndodhin në pleqëri. Studiuesit pastaj injektojnë gjenet me faktorë që mund t'i riprogramojnë dhe t'i bëjnë ata të sillen si të ishin përsëri të rinj.

Deri më tani, ata kanë zbuluar se ky trajtim me sukses shkaktoi ndryshime të lidhura me moshën në sytë e minjve, shpëtoi qelizat e tyre të retinës dhe çoi në rigjenerimin e neuroneve. Sinclair dhe kolegët korrigjuan gjithashtu ndryshime të ngjashme epigjenetike të lidhura me plakjen në indet e muskujve dhe veshkave dhe kështu arritën të zgjasin jetëgjatësinë e minjve.

Dhe ndërsa efektiviteti i ilaçit të Tally Health në luftën kundër plakjes është ende duke u testuar, tashmë mund të ketë disa në raftet e farmacive që mund të ngadalësojnë fenomenin biologjik.

Në vitin 1991, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) miratoi rapamicinën, një frenues mTOR, i cili i pengon marrësit e organeve të refuzojnë organin e ri. Duke fikur proteinën mTOR, qelizat e sistemit imunitar që mund të sulmojnë organin e dhuruar parandalohen të shumohen.

Ndërsa plakemi, mTOR mund të jetë aktiv gjatë gjithë kohës, duke lejuar rritjen e pakontrolluar të qelizave që mund të çojë në kancer. Kur të moshuarit konsumojnë rapamicinë, sistemi i tyre imunitar tashmë i dëmtuar duket se fillon të funksionojë më mirë.

– Ka studime që tregojnë se kur rinovoni sistemin imunitar, bëni që shumë sisteme të tjera të organeve të funksionojnë më mirë. Por ne kemi nevojë për prova klinike me cilësi të lartë, të kontrolluara nga placebo për të zbuluar dozën, cilat kushte përmirëson dhe kush përgjigjet më mirë - thotë Joan Mannick , drejtore e Tornado Therapeutics.

Kompania e saj u nis për të kryer këtë hulumtim duke studiuar efektin në plakjen e të gjithë portofolit të derivateve të rapamicinës. Nëse ai mund të zgjasë jetëgjatësinë e çdo bime dhe kafshe, Mannick nuk sheh asnjë arsye pse ai nuk mund të zgjasë jetëgjatësinë edhe të njerëzve.

- Mendoj se në pesë deri në dhjetë vitet e ardhshme FDA do të miratojë ilaçin e parë për biologjinë e plakjes. Mund të jetë një rapamicinë e re që do të ketë një efekt pozitiv në gjendjen e lidhur me të dhe do të bëhet hapi ynë i parë drejt përparimit shumë më të gjerë mjekësor dhe, në fund të fundit, ngadalësimit të plakjes - përfundon Joan Mannick për Fortune Well .