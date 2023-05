Miku me i mirë / Qentë dhe njerëzit kanë një marrëdhënie dashurie, tregojnë skanimet e trurit

Një qen është ndoshta një nga krijesat e vetme të gjalla në tokë që ju do më shumë sesa mund ta doni veten, tregojnë studimet e reja.

Veçanërisht me shembullin e mëposhtëm: Kur tregohet një foto e qenit të tyre gjatë një skanimi MRI njerëzit reagojnë ashtu siç do të reagonte duke parë një foto të fëmijës së tyre.

Në librin e ri të Dr. Anna Machin, “Pse duam: Shkenca e re prapa marrëdhënieve tona më të ngushta”, ajo i sfidon lexuesit e saj të rivlerësojnë rëndësinë e dashurisë brenda qenies së tyre, të vënë në dyshim perceptimet e tyre dhe të rivendosin një lidhje me thelbin se çfarë është të jesh person.

Machin eksploron marrëdhëniet e ngushta që njerëzit mbajnë me të dashurit e tyre – më e rëndësishmja me kafshët e tyre me gëzof. Ashtu si truri i njeriut, truri i një qeni gjeneron kimikate të këmbyeshme.

Kimikatet si beta-endorfina veprojnë si opioidë, të cilat prodhohen kur qentë lidhen me pronarët e tyre.

“Qentë lidhen me ne duke shfaqur sjellje lidhjeje. Për shembull, qentë lidhen aq shumë me pronarët e tyre, saqë nëse ata vdesin, kalojnë një proces pikëllimi, ashtu si ne.

Dhe gjithashtu, padyshim që marrëdhënia qen-njerëz është një miqësi. Me sa dimë, ata i kalojnë të gjitha testet për dashurinë.”, tha ajo.