Mijëra euro gjobë e 25 vite izolim në burgun famëkeq! Studentja 23-vjeçare kapet me dr...ë në Dubai, familja kërkon ndihmë financiare...
Një studente juridiku nga Mbretëria e Bashkuar, Mia O’Brien, 23 vjeçe, është dënuar me 25 vite burg në Dubai pasi u kap me 50 gramë kokainë në një apartament në këtë qytet.
Përveç burgut, ajo duhet të paguajë një gjobë prej 136,000 dollarësh.
Nëna e saj, Danielle McKenna, tha se Mia u dënua pa një gjyq të drejtë, pasi procesi u zhvillua kryesisht në arabisht dhe vajza u informua për dënimin vetëm përmes avokatit të saj.
Mia aspironte të bëhej avokate, por tashmë është e shkatërruar nga dënimi dhe kushtet e vështira në burg.
Studentja po mbahet në Burgun Qendror famëkeq të Dubait, ku kushtet janë shumë të rënda dhe dhuna është e përhapur.
Mia ndan qelinë me gjashtë persona të tjerë dhe përjeton vështirësi të mëdha në jetën e përditshme.
Familja po përpiqet të mbledhë fonde për të ndihmuar në mbrojtjen ligjore të saj, ndërsa Mia do të apelojë vendimin në javët e ardhshme.