Mënyra si i lidhni flokët mund t’ju shkaktojë edhe probleme serioze

Ne e dimë se sa e rëndësishme është të kujdesemi për trupin tonë, ndaj pse të mos bëjmë të njëjtën gjë me flokët? Shumë prej nesh i lidhin flokët në bisht çdo ditë, pa menduar për ndikimin që kjo ka në flokët tanë.

Nëse jeni dikush që rregullisht i mban flokët në një bisht të lartë, atëherë mund të dëshironi të rimendoni stilin tuaj të veçantë, pasi fansat e flokëve dhe bukurisë kanë zbuluar se ky model flokësh po shkakton dëme serioze.



Një grua, Anne Li zbuloi në TikTok dëmin që një bisht i lartë po i shkakton flokëve tuaj. Anne ndan rregullisht këshilla për flokët dhe bukurinë në TikTok-un e saj dhe postoi këtë video të veçantë në llogarinë e saj ‘anneli.bv’.

Në video, ajo shihet duke kapur duke flokët e saj në një bisht lart, me një lidhëse standarde flokësh. Anne shpjegon pse ky model flokësh është më i dëmshmi.

“Shkakton këputje të flokut. Nxjer flokët nga rrënjët. Dhe kjo jep dhimbje koke”, tha Anne.

“Nëse përdorni një lidhëse mëndafshi dhe nuk e lidhni fort, do të jeni mire”, këshilloi ajo.

Pra, në vend që të dëmtoni flokun tuaj me një bisht në majë të kokës, mund të dëshironi të bëni në një bisht më të ulët dhe më të lirë. Dhe në vend që të përdorni një shirit standard flokësh, kaloni në lidhëset e mëndafshta që janë më të buta dhe më të mira për flokët tuaj. Kjo nga ana tjetër do të shkaktojë më pak dëme në flokët tuaj, duke dhe do të keni flokë më të shëndetshëm.