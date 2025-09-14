“Çmendet” çmimi i arit! Rritje 14-fish që nga 2000, 30% vetëm këtë vit – Sa mund të kushtojë pas dy viteve?
Ari po shënon rekord historik, duke arritur 3,643 dollarë për ons, një nivel që tejkalon të gjithë kohërat, duke e bërë strehën më të sigurt për investitorët në kohë pasigurie ekonomike dhe gjeopolitike. Që nga viti 2000, një investim prej 10,000 dollarësh është rritur në 140,000 dollarë, ndërsa bankat qendrore dhe investitorët e mëdhenj vazhdojnë të blejnë masivisht.
Ekspertët parashikojnë se çmimi mund të arrijë 4,000 dollarë deri në fund të vitit 2025 dhe deri në 5,000 dollarë brenda 2027-ës, duke e bërë arin një nga asetet më të kërkuara globalisht. Investorët e zgjuar po shfrytëzojnë çdo mundësi për të siguruar fitime maksimale në një treg që duket se nuk njeh kufij.