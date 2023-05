Me cilën shenjë të Horoskopit nuk duhet të dilni sipas astrologëve

Një takim mund të bëhet shumë i ndërlikuar. Por nëse hidhni një sy në tabelën tuaj astrologjike, mund të jeni në gjendje të merrni një të dhënë.

Nina Kahn, astrologe, shkruan në bustle.com se cilat shenja të zodiakut janë të papajtueshme dhe e bën të qartë se papajtueshmëria e zodiakut nuk e dënon një marrëdhënie, por thjesht merr një vështrim më të thellë në pozicionin planetar të çdo personi dhe sa të pajtueshëm janë.

Shenja më pak e përputhshme me një Dashi është Gaforrja dhe me Gaforren është Dashi

Dashi energjik nuk mund të përballojë nevojën e Gaforres për qetësi. Gjithashtu nuk mund t’i sigurojë atij ndjenjën e sigurisë që ai kërkon. Dashi jeton fuqishëm, është dinamik dhe vendimtar. Gaforrja është romantike, e ndjeshme dhe ekspresive ndaj partnerit. Ajo që keni të përbashkët është impulsiviteti juaj, por edhe kjo mund të shkaktojë tensione. Nëse dëshironi që marrëdhënia të funksionojë, duhet të gjeni një ekuilibër mes personalitetit të fortë të Dashit dhe nevojës së Gaforres për siguri.

Shenja më pak e përputhshme me një Demi është Luani dhe me Luan Demi

Ju pëlqen rutina dhe shijoni gëzimet e vogla të jetës, kështu që ndoshta energjia dhe nevoja e Luanit për vëmendje të vazhdueshme mund t’ju rëndojnë paksa… Demi. Luanët duan të jenë gjithmonë në qendër të admirimit dhe të kenë një personalitet shumë të fortë, i cili shkon kundër bindjeve tuaja. Të dyve do t’ju duhet të bëni shumë kompromise për të qenë në gjendje të jeni së bashku në paqe.



Shenja më pak e përputhshme me një Binjak është Peshqit dhe me Peshqit Binjakët

Komunikimi është shumë i rëndësishëm për një Binjak, prandaj takimi me një Peshq mund të mos jetë shumë i suksesshëm. Peshqit shpesh lihen në duart e tyre dhe kanë një qasje më idilike ndaj jetës, e cila bie ndesh me logjikën katrore të Binjakëve. Të vendosësh ndjenjat para fakteve logjike është mjaft e vështirë, Binjakë. Nga ana tjetër, peshqit operojnë kryesisht me emocione, gjë që çon në tensione. Nuk është e pamundur të jeni bashkë, por duhet të punoni në komunikimin tuaj.

Shenja më pak e përputhshme me një Virgjëreshë është Shigjetari dhe me Shigjetarin Virgjëresha

Ju dëshironi rregull në jetën tuaj si Virgjëreshë dhe spontaniteti i një Shigjetari mund t’ju acarojë dhe çorientojë. Aftësia e tij për të marrë vendime të shpejta, atmosfera e tij vazhdimisht pozitive dhe dashuria e tij për të marrë rreziqe duken si papjekuri në sytë e një Virgjëreshe. Stresi që do të krijohet do të sjellë tensione, por nëse arrini me shumë durim të vendosni një orar (së bashku) në marrëdhënien tuaj, do ia dilni.

Shenja më pak e përputhshme me një Peshore është Bricjapi dhe me Bricjapin Peshorja

Sociale dhe diplomatike, Peshorja është gjithmonë në kërkim të një zgjidhjeje të mesme dhe të drejtë. Bricjapi pragmatik nga ana tjetër, i sheh gjërat shumë realisht dhe kjo e ngatërron Peshoren. Marrëdhëniet janë shumë të rëndësishme për ju dhe mund të jetë e vështirë për ju të pranoni që Bricjapi e vendos karrierën e tij mbi gjithçka tjetër. Nëse vendosni të dilni me të, dijeni se do të toleroni edhe kritikat e tij të ashpra (por reale).

Shenja më pak e përputhshme me një Akrep është Ujori dhe me Ujorin Akrepi

Si Akrep keni nevojë për kohën tuaj personale në lidhje, gjë që do t’ju vështirësojë të jeni në një marrëdhënie me një Ujor social dhe energjik. Zakonisht, një Ujor i shikon gjërat nga ana e tyre kolektive, ndërsa ju kërkoni kuptimet më të thella, kështu që mund të mos jetë e lehtë për ju të vazhdoni.