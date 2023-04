Lumturia e tyre matet me bollëk, këto janë shenjat e Horoskopit që duan t’i kenë të gjitha

A është e mundur të kesh të gjitha në këtë jetë? Paratë, gjërat, puna e mirë, fama, miqtë, dashuri, familja e duhur, shëndeti? Jo, pasi gjithmonë do të mungojë diçka dhe disa prej nesh nuk do të jenë të lumtur. Megjithatë, tre shenjat e horoskopit që do t’ju përmendim më poshtë, jo vetëm që besojnë se mund të kenë gjithçka, por janë të afta të kalojnë kufijtë e tyre për ta marrë atë.

AKREPI

Akrepi është në krye të listës sepse siç e dimë është i pushtuar nga të pakënaqësia. Për të, jeta është gjithçka ose asgjë. Çfarëdo që arrin, e shijon vetëm për pak kohë dhe më pas kalon menjëherë tek tjetra. Ai është i pangopur, kërkon gjithçka të tijën, por nuk bëhet fjalë për t’u dukur apo për t’u afirmuar, nëpërmjet blerjes së mallrave, por për pushtet, kontroll dhe autoritet. Kur bëni një lojë, të tjerët kërcejnë sipas ritmit tuaj, ju argëtoheni me ta dhe askush nuk do t’ju kundërshtojë. Kjo është arsyeja pse nuk ngopet me asgjë!

LUANI

Luani dëshiron të shkëlqejë, kështu që ai ndjek gjithmonë më të bukurat, më të pasurit dhe më të mirët. Ai nuk është i kënaqur me një apartament, një makinë apo një celular. Ai do një amvise, një shofer makine, modelin më të fundit të celularit apo laptopit, markën specifike të parfumeve, kozmetikës, veshjeve, këpucëve, mijëra ndjekës në Instagram, restorantet apo klubet më në trend. Ai ka lindur për të jetuar në luks. Si ndryshe do të dallohet dhe do të bëjë pjesën e tij? Dhe vetëkuptohet se nuk ndihet i lumtur, as i suksesshëm nëse nuk i ka të gjitha këto.

SHIGJETARI

Shigjetari është shenja e fundit në listën tonë sepse është i pushtuar nga një ekzagjerim. Që ai të jetë i lumtur, ai duhet të ketë gjithçka me bollëk dhe pa mundim. Të mos harrojmë se ata janë fëmijë të Zeusit. Fat (për të cilin ai beson fort) është të fitosh shumë para, të marrësh një trashëgimi të madhe, të ketë çfarë të dojë, sa herë të dojë, pa u munduar shumë dhe asgjë më pak nuk njihet. Zakonisht, kur i merr, kërkon më shumë. Në fakt, nëse diçka nuk i shkon, ai mendon se është një gabim.