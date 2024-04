Llojet e njerëzve me të cilët nuk duhet të bini kurrë në dashuri, sipas ekspertëve!

Ka shumë njerëz me probleme angazhimi. Nëse jeni duke u takuar me njërin prej tyre, nuk është mirë për ju. Marrëdhënia juaj ndoshta nuk po shkon askund dhe sa më shpejt ta kuptoni këtë, aq më shpejt do të gjeni lumturinë dhe dashurinë e vërtetë.

1. Fëmija i përkëdhelur përgjithmonë

Të gjithë jemi takuar me dikë të tillë. Ata nuk marrin asnjë vendim pa miratimin e prindërve të tyre. Për shembull, ata mund të jenë gjithashtu jo të përkushtuar sepse tashmë janë të përkushtuar ndaj shtrëngimit të tyre kryesor: prindit të tyre.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

2. Ai që nuk i do angazhimet

Ju e keni dëgjuar këtë më parë dhe do ta dëgjoni përsëri. Nëse ata thonë se nuk duan një angazhim, ata e nënkuptojnë atë, dhe ju duhet ta respektoni atë! Ju nuk do të ndryshoni mendjen e tyre. Ju nuk do të merrni atë që dëshironi duke pritur që ata të shohin dritën dhe të kapërcejnë çështjet e tyre të angazhimit.

3. Lojtari

Ky person është jashtë vetëm për një gjë, dhe funksioni i tij kryesor është të luajë. Ata nuk duan një lidhje serioze dhe as ju nuk duhet ta bëni këtë sepse ky person do t’ju humbë kohën kot.