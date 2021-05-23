Letra ku Albert Einstein shkroi ekuacionin e famshëm shitet në ankand me shumën marramendëse
Letra ku fizikanti Albert Einstein, shkroi ekuacionin e famshëm E=mc2, është blerë 1 milion euro ($1.2 milionë), nga një koleksionit anonim, shifër tri herë më e lartë nga parashikimet e shtëpisë së ankandeve RR Auction në Boston, SHBA.
Arkivistët e “Einstein Papers Project”, në Institutin e Teknologjisë së Kalifornias dhe Universitetit Hebraik i Jerusalemit, thanë se njihen vetëm tre letra ku Einstein shkroi me dorë ekuacionin që do të ndryshonte botën.
E katërta, e vetmja e koleksionit privat, doli në publik së fundmi, sipas shtëpisë së ankandeve RR Auction, e cila parashikonte se do të shitej për rreth 328 mijë euro.
Ekuacioni: Energjia është e barabartë me masën shumëzuar me shpejtësinë e dritës në katror, ndryshoi botën e fizikës duke demonstruar se koha nuk është absolute dhe se masa me energjinë janë ekuivalentë.
Letra e shkruar me dorë nga Einstein në gjermanisht i drejtohej fizikanit polako-amerikan, Ludwik Silberstein, mban datën 26 tetor 1946.
Silberstein ka qenë një kritik i njohur dhe sfidues i disa prej teorive të Einstein.
“Pyetjes suaj mund t’i jepet përgjigje me formulën E=mc2.”- shkruan Einstein në letër, sipas përkthimit të shtëpisë së ankandeve RR Auction.
Letra vjen nga arkiva personale e Silberstein, e cila më pas u shit nga pasardhësit e tij.