Lëreni shtëpinë të “marrë frymë”, 5 artikujt që duhet të hiqni qafe në ditët e para të vitit

Të gjithë ne, pak para ndryshimit të vitit të ri, bëjmë një bilanc të vitit të kaluar dhe e heqim qafe atë, në mënyrë që viti i ri të na gjejë të përtërirë dhe pa ngarkesa e mendime të panevojshme .

Ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë me shtëpinë tonë dhe të gjitha ato gjëra që e “ngarkojnë” atë, si rezultat i të cilave na rrëzojnë psikologjinë . Organizatorja profesioniste Marilena Patera, përmes llogarisë së saj në Instagram (@thetidyguru), na jep disa këshilla të dobishme për të hequr qafe sendet që ndodhen në shtëpinë tonë, por që nuk janë më të dobishme dhe thjesht zënë vend dhe pluhur.

1. Rroba të papërdorura në vitin e kaluar

12 muaj është një kohë e arsyeshme për të përcaktuar nëse duhet të veshësh apo jo diçka. Nëse nuk e keni bërë gjatë gjithë vitit të kaluar, ndërkohë që keni pasur edhe opsionin brenda muajve, atëherë po, mund të tërhiqeni.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

2. Varëse teli

Sado pak hapësirë ​​që zënë, ato nuk janë aspak funksionale dhe mund të dëmtojnë lehtësisht si veshjen ashtu edhe garderobën. Forma e tyre e hollë dhe e fortë do ta shkatërrojë veshjen në lartësinë e shpatullave me kalimin e kohës, ndërsa binarët e garderobës gërvishten lehtësisht nga grepi i telit. Preferoni varëse rrobash të holla të mbuluara me kadife.

3. Çanta jo të ripërdorshme

Si për të mirën e mjedisit ashtu edhe për ushqimin që blejmë, preferohet të zgjedhim për blerjet tona çanta prej pëlhure apo të ripërdorshme. Qeset plastike jo vetëm që kontribuojnë në shkatërrimin e mjedisit, por edhe me mikrogrimcat që përmbajnë, ato mund të ndryshojnë shijen ose aromën e ushqimit.

4. Ushqimi i skaduar

Shumë herë e kemi “shkelur”. Një pastrim i mirë i dollapëve tuaj do t’ju shpëtojë nga surprizat e pakëndshme më vonë. Kontrolloni për erëza, pije ose ushqime të tjera të skaduara dhe nëse është e mundur, sillni ato që skadojnë së shpejti në mënyrë që t’i përdorni ato së pari.

5. Peshqirë të fortë

Zakonisht, ato shoqërohen edhe me një erë të keqe, pasi ruajnë lagështinë dhe aromat. Statistikat duan që peshqirët të rinovohen çdo pesë vjet. Kur ishte hera e fundit që ju i rinovuat?