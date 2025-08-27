"Kush vjen i pari, shërbehet i pari!"/ Gratë kapen "për flokësh" në mes të avionit për një ulëse, pasagjerja hedh në gjyq linjën ajrore
Një pasagjere e Southwest Airlines ka ngritur një padi kundër kompanisë ajrore dhe një udhëtareje tjetër, pas një sulmi të dhunshëm që ndodhi para nisjes së një fluturimi nga Aeroporti LaGuardia në Nju Jork.
Livia Rombola ishte në bordin e fluturimit 779 me destinacion Kansas City më 16 qershor 2025, kur sipas padisë, ajo u sulmua nga Leanna Perry, 32 vjeçe, e cila dyshohet se ishte e dehur. Sulmi, i filmuar nga pasagjerë dhe i bërë viral në internet, tregonte Perry-n duke i kapur flokët Rombolas dhe duke e ofenduar me fjalë të rënda.
Sipas dokumenteve gjyqësore të depozituara më 25 gusht në Gjykatën Supreme të Shtetit të Nju Jorkut, Rombola pretendon se linja ajrore është përgjegjëse, pasi politika e saj e ulëseve pa caktim paraprak ku pasagjerët zgjedhin vetë vendet sipas parimit “kush vjen i pari, shërbehet i pari” ka kontribuar në konfliktin që përfundoi me dhunë.
Avokati i saj, Joel J. Turney, tha për The Independent se “paditësja ka një rast të fortë kundër Southwest, veçanërisht për shkak të politikës së pazakontë të ulëseve të lira, e cila ishte një faktor thelbësor në shkakun e incidentit”.
Në padi, Rombola thotë se pësoi lëndime serioze dhe të dhimbshme, disa me pasoja të përhershme, si dhe turp publik dhe traumë emocionale, pasi videoja e sulmit u shpërnda gjerësisht në rrjete sociale.
Gjatë incidentit, Perry u ndalua nga pasagjerë të tjerë dhe ekuipazhi, u lidh me zinxhir dhe u largua nga avioni. Ajo u akuzua për sulm, ngacmim, sjellje të pahijshme, rezistencë ndaj arrestimit dhe pengim të autoriteteve, por u deklarua e pafajshme dhe u lirua. Seanca e radhës gjyqësore pritet më 3 shtator./NewYorkPost