Kush është sekreti? Japonia ka mbi 100 mijë banorë mbi moshën 100 vjec!
Japonia ka gati 100,000 persona të moshës 100 vjeç ose më shumë, shumica dërrmuese gra – një rritje e ndjeshme që vendos një rekord të ri, sipas të dhënave të publikuara të martën nga qeveria japoneze.
Që nga 1 shtatori, numri i njëqindvjeçarëve në vend arriti në 99,763, duke shënuar një rritje prej 4,644 krahasuar me një vit më parë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 88% e tyre janë gra.
Kjo shifër nënvizon realitetin e plakjes së popullsisë japoneze, një dukuri që po prek ndjeshëm ekonominë e katërt më të madhe në botë, në një kohë kur numri i përgjithshëm i banorëve po tkurret.
Personi më i vjetër në Japoni është Shigeko Kagawa, 114 vjeçe, e cila jeton në prefekturën Nara, pranë Kiotos. Ajo ka qenë aktive për dekada si gjinekologe-mami dhe mjeke e përgjithshme.
Ministri i Jashtëm i Francës: Shteti palestinez është zgjidhja e vetme për paqen
“Fakti që kam ecur shumë gjatë vizitave në shtëpi më lejoi të zhvilloj këmbë të forta, të cilat janë burimi i vitalitetit tim aktual,” tha Kagawa.
Me shikimin ende të mprehtë, ajo kalon ditët duke parë televizor, lexuar gazetën dhe ushtruar kaligrafi.
Ndërkohë, personi më i vjetër në botë është britanikja Ethel Caterham, e cila festoi ditëlindjen e saj të 116-të në gusht, pak muaj pasi brazilianja Ina Canabaro Lucas vdiq në të njëjtën moshë.
Një “Murtajë e Heshtur”: Kriza Demografike që Po Shkund Japoninë
Japonia po përballet me një krizë demografike gjithnjë e më të rëndë. Rritja e popullsisë së të moshuarve po sjell rritje të ndjeshme të shpenzimeve shëndetësore dhe sociale, ndërkohë që fuqia punëtore po tkurret, për shkak të niveleve të ulëta të lindshmërisë.
Sipas shifrave zyrtare të publikuara në gusht, popullsia e Japonisë pritet të bjerë me një rekord prej 900,000.
Kryeministri në largim Shigeru Ishiba e ka quajtur këtë situatë një “murtajë të heshtur” dhe ka premtuar masa në ndihmë të familjeve, përfshirë orare pune më fleksibile dhe kujdes falas për fëmijët, në përpjekje për të përmbysur trendin negativ.
Megjithatë, deri më tani, përpjekjet e qeverisë nuk kanë dhënë rezultate domethënëse.