Kura Natyrale për Pastrimin e Gjakut dhe Forcimin e Imunitetit

Përpara mjekësisë moderne, qytetërime të ndryshme kanë shfrytëzuar dhuratat bujare të natyrës për të shëruar dhe trajtuar sëmundje të ndryshme.

Një prej kombinimeve më efikase të produkteve natyrale është ai i hudhrës, rrikës pikante, uthullës, qepës dhe xhenxhefilit.

Toniku i formuar nga këto përbërës konsiderohet një antibiotik shumë i fuqishëm kundër baktereve, mykut dhe virozave.

Kjo kurë përmirëson qarkullimin e gjakut, pastron gjakun, forcon imunitetin, detoksifikon organizmin dhe besohet të ketë ndihmuar miliona njerëz për t’i shpëtuar sëmundjeve më vdekjeprurëse.

Përbërësit:

700 ml uthull molle

Treçerek fixhani me hudhër të grirë hollë,

Treçerek filxhani me qepë të grirë hollë,

2 speca djegës,

Treçerek filxhani me xhenxhefil të grirë,

2 lugë gjelle rrepë pikante të grirë hollë,

2 lugë gjelle me shafran Indie.

Përgatitja:

Merrni një enë të thellë dhe fusni në të të gjithë përbërësit e lartpërmendur përveç uthullës së mollës.

Përziejini mirë dhe më pas hidhini në një kavanoz qelqi.

Shtoni uthullën e mollës deri sa përbërësit të mbulohen tërësisht.

Mbylleni kapakun dhe tundeni e më pas vendoseni në një vend të freskët e të thatë ku duhet ta mbani për 2 javë.

Çdo ditë, kavanozi duhet tundur disa herë dhe pas dy javësh duhet ta kulloni lëngun nëpërmjet një nape ose kullese plastike.

Nëse zgjidhni napën, shtrydheni atë mirë që të lëshojë të gjithë lëngun.

Toniku nuk ka nevojë të mbahet në frigorifer dhe mund të konsumohet gjatë.

Përveç përfitimeve të konsumit të këtij toniku, ekspertët thonë se atë mund ta përdorni edhe në kuzhinë duke e përzier me vaj ulliri dhe përdorur në sallata apo gjellëra të ndryshme.

Si Të Përdorni Tonikun Për Shëndet Të mirë

Ekspertët këshillojnë konsumin e një luge gjelle çdo ditë për të luftuar të ftohurën dhe forcuar imunitetin.

Kjo sasi duhet rritur gradualisht deri sa të arrini të konsumoni një gotë të vogël çdo ditë.

Nëse vuani nga një infeksion apo sëmundje e rëndë mund të merrni nga një lugë gjelle çdo 5-6 herë në ditë./AgroWeb.org