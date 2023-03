Kundër Kollës dhe Bronshitit – Kura me Banane dhe Mjaltë

Kolla kronike dhe bronshiti janë probleme shëndetsore stërmunduese për organizmin.

Në shumicën e rasteve, këto probleme kërkojnë trajtim të imtësishëm mjekësor.

Përveç tyre, përdoren edhe kura natyrale për të çliruar rrugët e frymëmarrjes.

Kjo kurë e re natyrale e sugjeruar nga AgroWeb.org përmban përbërës të fuqishëm , të cilët gjendet lehtësisht në çdo kuzhinë shqiptare.

Banania dhe mjalti njihen për aftësitë e tyre në qetësimin e fytit dhe mushkërive, por edhe në kurimin e kollës dhe bronshitit.

Kura me Banane dhe Mjaltë

Kura me banane dhe mjaltë, pranohet të ketë efekt të menjëhershëm jo vetëm kundër fytit të thatë apo kollës por edhe për problemet me stomakun.

Si ta përgatisni kurën me banane dhe mjaltë.

Përbërësit:

400 ml ujë të zier

2 banane të pjekura mirë (mundësisht me lëkurë të pikëzuar)

2 lugë gjelle me mjaltë

Përgatitja:

Qërojini bananet dhe shtypini me një lugë druri deri sa të bëhen pelte.

Mos përdorni enë metalike sepse banania ka tendencën të nxihet nëse bie në kontakt me metalin.

Vendoseni purenë e bananes në një enë dhe shtoni ujin e zier, të ngrohtë.

Lërini të qëndrojnë së bashku për tridhjetë minuta.

Kur lëngu të jetë ftohur, shtoni mjaltin.

Nëse ju pëlqejnë lëngjet transparente mund ta kulloni. Por mund ta përzieni e ta pini edhe të plotë.

Është e rëndësishme që mjalti të jetë përbërësi i fundit që shtohet në kurë që mos të humbë vlerat e tij si pasojë e nxehtësisë së ujit.

Si ta konsumoni

Pini 100 ml të kësaj kure, 4 herë në ditë.

Kjo sasi është e mjaftueshme për një ditë, ndaj të nesërmen ju mund të përgatisni një dozë të re.

Rezultatet e para priten pas katër-pesë ditësh.

Konsumi i bananes gjatë të ftohurës dhe sëmundjeve respiratore është i rekomandueshëm.

Kjo vjen për shkak të profilit të pasur ushqimor të bananes që jep energji por edhe ofron proteina, vitamina, minerale, fibër dietike.

Një prej mineraleve më të fuqishëm është magnezi që balancon elektrolitet.

Ndonëse bananet nuk përmbajnë vitaminë C, kompensimi vjen nga përdorimi i mjaltit që përpos saj, ofron edhe shumë antioksidantë që luftojnë inflamacionin./AgroWeb.org

