HOROSKOPI/ Kujdes në dashuri, si e mbyllin vitin 2023 shenjat e zodiakut

Dashi

Të lindur më: 21 Mars - 19 Prill

Të dielen nëse jeni në kërkim të lajmeve në dashuri, kjo ditë e fundit e vitit do t'ju sjellë atë. Sa i përket punës, ka projekte të reja në horizont. Ata ju presin në vitin 2024. Do të jeni ndër shenjat e preferuara. Do të shihni që gjërat do të shkojnë siç duhet në çdo fushë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill - 20 Maj

Të dielen më mirë pak se aspak, ky është këndvështrimi juaj për Vitin e Ri që do të keni. Për sa i përket punës, nëse është e pavarur, ajo duhet të zhvillohet në muajt e ardhshëm, por kushtojini vëmendje maksimale portofolit tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj - 20 Qershor

Të dielen kujdes në dashuri, planifikoni mirë natën e Vitit të Ri ose mund të mos e kaloni ashtu siç dëshironi. Përsa i përket punës, mbylleni vitin me një pauzë për reflektim. Mendoni thellë për atë që është bërë dhe çfarë do të ketë për të bërë në muajt e ardhshëm. Do të ketë mundësi të shkëlqyera në çdo fushë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor - 22 Korrik

Të dielen ju pret një festë sentimentale e matur e fundvitit, por përpiquni të jeni vetvetja dhe të bëni atë që ndjeni pa e detyruar veten. Pse dukeni se jeni diçka që nuk jeni? 2024 mund të sjellë lajme në vendin e punës me bonuse dhe avancime brenda 4 muajve të ardhshëm.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik - 22 Gusht

Të dielen viti mbyllet me një hënë të favorshme. Për sa i përket punës, Jupiteri është i favorshëm nga viti i ardhshëm, por mendoni mirë nëse do të vazhdoni projektet e ndërmarra së fundmi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht - 22 Shtator

Të dielen Hëna përballë dashurisë, shmangni polemikat me partnerët dhe miqtë. Kafshoni gjuhën. Nëse duhet të punoni, do të jetë e lodhshme, nuk do të jeni shumë të përqendruar. Më mirë ta shkëputni pak nga priza.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator - 22 Tetor

Viti i Ri fton çiftet e zemëruar të bëjnë paqe. Pse ta mbyllim vitin i ndyrë? Ndryshime në punë janë të mundshme. Mos u shqetësoni, fjala ndryshon nuk është sinonim i problemeve. Mund të jetë edhe një lajm i mirë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor - 21 Nëntor

Të dielen lajme të shkëlqyera në dashuri Dielli, Mërkuri dhe Venusi i favorshëm. Takime të mundshme të rëndësishme nga pikëpamja profesionale. Karriera juaj mund të marrë një kthesë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor - 21 Dhjetor

Të dielen lajme të mira në dashuri, një vit i ri i bukur premton dhe një fillim i shkëlqyer me Hënën dhe Marsin në shenjën tuaj. Një ide e mirë për punë mund të vijë gjithashtu në orët e ardhshme. Ndoshta një propozim që e keni pritur prej kohësh për ta nisur vitin e ri në mënyrën më të mirë të mundshme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor - 19 Janar

Të ata që prej kohësh janë beqarë mund të mos duan të heqin dorë nga liria, megjithatë ia vlen të rrezikohet. Përsa i përket punës, yjet i keni në krah që nga fillimi i vitit 2024. Shijoni moment! Në fund të fundit, këto janë ditë festive dhe ju meritoni pak pushim.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar - 18 Shkurt

Të dielen Hëna është në aspekt të mirë për dashurinë, mendoni se çfarë të bëni gjatë ditës dhe mbrëmjes së Vitit të Ri. Lajm i shkëlqyeshëm në planin e punës Marsi është i favorshëm, keni edhe idenë edhe mundësinë për të rifilluar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt - 20 Mars

Të dielen nata e Vitit të Ri do të jetë paksa e ngadaltë, ndoshta nuk jeni gati për të bërë gjëra ekstreme. Përsa i përket punës, ka një projekt të rëndësishëm në horizont, por mund ta mendoni deri në shkurt. Me pak fjalë, shijoni pak relaksim dhe qetësi për momentin.