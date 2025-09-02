Kujdes! Mos nis fare një lidhje nëse personi që po njeh është ndarë kështu më parë
Nëse mendon se s’ka mënyrë të mirë për t’u ndarë me dikë, ke të drejtë, por ka disa që janë vërtet të tmerrshme. Mënyra si dikush ndahet nga partneri i mëparshëm është një paralajmërim shumë i qartë për mënyrën si do të të trajtojë ty në një lidhje. Shembulli klasik? Në vitin 2009, lajtari i hockey-t Jarret Stoll braktisi të fejuarën e tij Rachel Hunter (modele e famshme) përmes një email-i. Po, email. Por çfarë është më keq? Që njerëzit e zakonshëm bëjnë gjëra edhe më të ftohta çdo ditë.
Pra, nëse dikush të tregon me krenari që është ndarë në një nga mënyrat më poshtë, largoju me vrap. Ja pse:
1. Ndryshoi statusin në rrjete sociale... dhe kaq
Në 2025-ën, nuk është çudi që dikush e shpreh një ndarje me një bio që lexon "single" në Instagram. Por e dini çfarë është ky veprim? Jo vetëm i ulët, por edhe i pavend dhe totalisht i pandjeshëm.
Nëse nuk ke pasur guximin të thuash as edhe një fjalë për ndarjen, por e ke zyrtarizuar në këtë mënyrë, je flamuri më i kuq ndonjëherë.
2. E ndau në publik që ai/ajo mos të kishte mundësi për të krijuar dramë
Ka një mit të vjetër: nëse ndahesh me dikë në lokal ose në park, nuk do të ketë shpërthime emocionale. Jo. Shumicën e rasteve del që ti dukesh burracak/e dhe tjetri nuk e përmban dot veten. Dhe fundi? Heshtje të sikletshme në pritje të faturës. Përjashtim i vetëm: nëse dikush nuk ndihet i sigurt gjatë ndarjes, atëherë po, vendi publik është i justifikuar. Por nëse e bën thjesht për "rehati", mos u habit po përfundove i/e sulmuar në internet.
3. E ndau me një shënim (ose mesazh)
Nëse një njeri të lë përmes një mesazhi, një email-i ose, edhe më keq, mes një letre ngjitëse për shënime (si te "Sex and the City"), ai/ajo e ka tërhequr veten nga çdo lloj përgjegjësie emocionale. Jo vetëm që të ka lënë, por të ka mohuar edhe të drejtën të reagosh. Ndarjet nuk janë komunikim njëdrejtimësh. Nëse personi nuk të përballon dot emocionalisht, nuk është gati për lidhje.
4. Përmes një personi tjetër o.O
Nëse dikush i ka kërkuar kushëririt, shoqes, rojes së pallatit apo kolegut t’i thotë partnerit/es së tij/saj që është ndarë, mos prano të dalësh as në kafe me të. Nuk jemi në klasë të gjashtë. Çdo lloj ndarjeje përmes ndërmjetësimi është papjekuri maksimale dhe sinjal i qartë që ky person s’di të përballet me realitetin.
5. Thjesht është zhdukur (ghosting)
As nuk ka nevojë të shpjegohet. Nëse dikush ka zhdukur veten thjesht për të mos pasur bisedën e sikletshme, atëherë nuk meriton as mesazhe, as përballje, asgjë. Nëse dikush është në gjendje të zhduket një herë, do e bëjë përsëri. Mos e lejo të zhduket nga ti pasi të të ketë marrë gjithçka.
6. Ia bëri jetën aq të mjerë sa e detyroi ta linte
Disa njerëz janë aq të paaftë për t’u ndarë, sa vendosin ta sabotojnë lidhjen. Fillojnë të ofendojnë, tradhtojnë, të të shtyjnë në kufijtë e durimit derisa t'u thuash “mjaft”. Lajm i keq: fakti se nuk u ndanë këta persona të parët me partnerin/en, nuk i bën ata të pafajshëm. Përkundrazi, janë edhe më keq. Janë njerëz që shkaktojnë dhimbje me vetëdije vetëm për të shpëtuar fytyrën e vet.