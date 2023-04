Kujdes këto katër shenja të horoskopit përdorin dobësitë e partnerit për t'i gënjyer ata!

Shumica e njerëzve supozojnë se dashuria është ndjenja më vetëmohuese nga të gjitha. Por fatkeqësisht, të gjithë kanë qenë dëshmitarë të individëve që hyjnë në një marrëdhënie për të gjitha arsyet e gabuara.

Disa i përdorin marrëdhëniet e tyre romantike si gurë hapësinorë për të përparuar në jetën e tyre. Kjo është ndoshta arsyeja pse i vetmi lloj individi toksik që është më mirë të shmangni në jetën tuaj është dikush manipulues.

Por, skenari më i keq është kur takoheni me partnerë toksikë që kanë tendencë të dyshojnë në personalitetin dhe autoritetin e tyre. Kur ndihen të shqetësuar në marrëdhënie, ata mund të manipulojnë partnerin e tyre në mënyrë që të ndihen më të ngarkuar. Duke shfrytëzuar dobësitë e partnerit të tyre, ata ndihen më të fuqishëm ose më të sigurt në marrëdhënie dhe fitojnë një ndjenjë më të fortë të vetvetes.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Disa individëve thjesht u mungon dhembshuria për miqtë e tyre dhe nuk janë të vetëdijshëm ose nuk shqetësohen për pasojat e sjelljes së tyre.

Ata nuk shohin asgjë të keqe në përdorimin e mangësive të partnerit të tyre në avantazhin e tyre. Për të ditur më shumë, këto 4 shenja të zodiakut ka të ngjarë të përdorin dobësinë e partnerit të tyre për t’i manipuluar ato.

Binjakët

Kjo shenjë e pavarur e ajrit kërkon kontroll të plotë mbi çdo rrethanë, përfshirë marrëdhëniet e tyre. Ata ndjekin qëllimet e tyre pa marrë parasysh njerëzit që mund të ofendojnë në proces. Binjakët shpesh përdorin forcën e tyre sekrete të aftësive të komunikimit për të menaxhuar marrëdhëniet e tyre dhe për të manipuluar emocionalisht partnerët e tyre duke përdorur dobësitë e tyre.

Për shembull, edhe kur Binjakët e dinë se do të ishte faji i tyre dhe se ata thjesht po e inkuadrojnë partnerin e tyre për hir të tij, ata mund ta bëjnë këtë për të arritur atë që duan duke i bërë të ndihen fajtorë ose të poshtëruar.

Gaforrja

Duke qenë se Gaforret janë të aftë në rregullimin e temperamentit të tyre për të arritur qëllimet e tyre, ata mund të jenë manipulues në marrëdhënie dhe të shfrytëzojnë dobësinë e partnerit të tyre pa kufij. Kur janë në një lidhje, ata i japin partnerit të tyre shumë dashuri dhe kujdes.

Por kur bëhet fjalë për realizimin e objektivave për veten e tyre, Gaforret përfitojnë nga dobësitë e partnerit të tyre. Edhe nëse partneri i tyre bën një përpjekje për t’u mbrojtur nga taktikat dredharake të Gaforres, ata do të vazhdojnë të fokusohen tek emocionet e tyre dhe të shpërfillin dëshirën për privatësi.

Luani

Luanëve u pëlqen të marrin drejtimin në marrëdhëniet dhe situatat e tyre. Ata mund të përfitojnë nga dobësia e partnerit të tyre dhe t’i bëjnë ata të dyshojnë në vlerën e tyre për të kënaqur egon dhe krenarinë e tyre dhe për të arritur diçka. Luanët janë të shkëlqyer në krijiminne situatave. Deklaratat e tyre shpesh nuk përputhen me sjelljen e tyre, por kur i dashuri i tyre përpiqet t’i thërrasë, ata shpesh i quajnë të paarsyeshëm ata.

Në partneritet, Luanët mund të jenë mjaft kërkues dhe nëse partnerët e tyre nuk pranojnë kërkesat e tyre, ata madje mund të kërcënojnë se do t’i japin fund lidhjes. Mjediset negative që krijojnë disa Luanët mund t’i bëjnë njerëzit me të cilët takohen më të prirur për t’u ndjerë të pakënaqur. Të dashurit e tyre mund të përfundojnë duke kërkuar ndihmë për të dalë përfundimisht nga marrëdhënia sfiduese me këtë shenjë.

Akrepi

Akrepat janë potencialisht manipulues mjaft dinakë. Ata shpesh bëjnë gënjeshtarë të mëdhenj dhe për këtë arsye, shmangin momentet e cenueshmërisë në marrëdhënie.

Ata lehtë mund ta bindin partnerin e tyre që të pajtohet me pothuajse çdo gjë që dëshirojnë duke bashkuar inteligjencën e tyre të fortë emocionale me tërheqjen e tyre dërrmuese, gjë që sigurisht është e vështirë të injorohet. Marrëdhënia me Akrepat mund të jetë rraskapitëse, poshtëruese dhe e dëmshme për shëndetin mendor të të dashurit të tyre.