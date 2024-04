Kujdes! Këto janë shenjat e horoskopit që flasin pas shpine!

Të jem i sinqertë të gjithë kënaqemi me thashethemet, disa më shpesh e të tjerë më rrallë. Por ka disa shenja që janë më të prirura se të tjerat dhe nuk do të bëjnë përjashtim për miqtë e tyre. Se sado të afërt të jeni me ta, me siguri po ju flasin pas shpine. Kush eshte ajo;

Binjakët : I sunduar nga Mërkuri, planeti i komunikimit, ai nuk ndalet kurrë së komunikuari në asnjë mënyrë – pra edhe thashethemet – dhe veçanërisht kënaqet me atë që mëson t’ia përcjellë kujtdo që është në dispozicion.

Pra, nëse i thoni diçka “të lëngshme” një Binjaku, ata nuk do të përmbahen dhe do të thërrasin menjëherë të dashurin, partneren, mamin, qoftë edhe në një bisedë në grup. Pra, në rast se dëshironi një informacion sa hap e mbyll sytë, mos hezitoni ta ndani atë me një Binjak. Nuk mund ta dimë nëse vështirësia e Binjakëve për të mbajtur një sekret është qëllimisht, për t’i shkaktuar dëm dikujt apo thjesht për gëzimin e thashethemeve, sido që të jetë, mos u mbështetni tek ata për diçka që nuk do të dëshironit të bënit tituj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gaforrja : Shumica e Gaforreve kanë një rreth të vogël miqsh që i mbrojnë me çdo kusht. Nëse i përkisni asaj, ajo është mirë. Përndryshe, nuk do të kurseheni nga thashethemet e saj. Gaforrja është vazhdimisht në kërkim të informacionit të lëngshëm rreth tyre – kush po mashtron kë, kush u pushua nga puna, kush po kërkon një punë të re.

Pasi t’i sigurojë ato, është vetëm çështje kohe para se të fillojë t’i nxjerrë ato. Edhe një informacion që nuk është në interesin e tij të përhapet, mund ta bëjë në nxehtësinë e shpirtit, në momentet kur e ka të vështirë të mbajë gojën mbyllur.

Virgjëresha : Ndryshe nga thashethemet e tjera të zodiakut, ai është më i rrezikshëm ndoshta sepse në vend që të ndajë detaje të lehta me ata që e rrethojnë, ai preferon të zbulojë sekretet dhe dramat e tyre më të errëta dhe personale.

Natyrisht, ai nuk do të ngurrojë të jetë kritik, pavarësisht nëse flet për një ndryshim karriere apo një ndarje, pasi vazhdimisht përpiqet të pajtohet me idenë se të gjithë bëjnë gabime – ose, nëse nuk janë saktësisht gabime, që të gjithë do të në një moment nuk i plotëson pritshmëritë e tij. Kur ndihet në këtë mënyrë, ai kërkon me dëshpërim dikë që të ndajë ndjenjat dhe mendimet e tij kritike.