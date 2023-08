Kujdes! Këto janë gabimet që nuk duhet t'i bëni në takimin e parë

Duke ditur paraprakisht se çfarë sjelljesh duhet të shmangni, mund t'ju shpëtojë nga gabimet që mund t'ju kushtojnë një takim të dytë me dikë që ju pëlqen.

1. Të qenit vonë. Bën një përshtypje të parë të tmerrshme dhe garanton që personi tjetër të fillojë takimin i mërzitur

2. Të tregoheni të pasjellshëm me njerëzit që ju shërbejnë

3. Nuk bën pyetje. Bërja e pyetjeve përcjell angazhim. Nëse nuk bëni pyetje për datën tuaj, ata do të supozojnë se nuk jeni të interesuar për to dhe do të humbasin menjëherë interesin për ju

5. Duke folur për një ish. Nëse nuk ju kërkohet drejtpërdrejt, shmangni bisedat për ish-in tuaj. Kjo vetëm do t'ju bëjë të dukeni sikur nuk e keni harruar.

6. Sjellje e papërshtatahme në tryezë.

7. Pija e tepruar. Një ose dy pije janë të mira, por sigurohuni që të qëndroni të pranishëm dhe në kontroll.

8. Kontrolli i telefonit tuaj. Kontrollimi i telefonit tuaj ju bën të dukeni si të mërzitur ose të hutuar, asnjëra prej të cilave nuk është tërheqëse për personin me të cilin jeni.

9. Duke diskutuar partnerin tuaj ideal. Problemi me këtë temë është se ajo zakonisht shfaqet si një listë "duhet të ketë" ose "shkelëse" që shumica e njerëzve nuk mund ta takojnë, edhe nëse e synoni atë thjesht si udhëzime "të mira për t'u pasur".

10. Të flasësh shumë, veçanërisht nëse ka të bëjë me ty. Sigurohuni që biseda të rrjedhë dhe mos ia vështirësoni personit tjetër që të marrë një fjalë.

11. Përdorimi i fjalëve të dashurisë shumë herët.

12. Mungesa e vetëbesimit

13. Duke bërë shaka se sa keq jeni në takim. T'i thuash dikujt në takimin e parë se je i keq në takim është si regjisori që del para filmit për të njoftuar se ka erë të keqe. Vret çdo interes apo motivim që mund të ketë pasur personi tjetër.

14. Mburrja për të ardhurat, pasuritë ose aftësitë tuaja.

15. Dhënia e një leksioni mbi politikën ose fenë në një takim të parë: Kur keni opinione ose besime të forta, është e lehtë të emocionoheni paksa dhe të kaloni nga pjesëmarrja në një diskutim.