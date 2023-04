KUJDES! 4 gabimet që bëni kur nisni dietën për të rënë nga pesha

Zbatimi i një regjimi më të shtrënguar ushqimor kërkon disa elementë të rëndësishëm: mendësinë e duhur, aktivitetin fizik dhe një plan ushqimor që plotëson shumë nevoja të organizmit.

Mësoni për katër gabimet që bëni në nisjen e dietës, të cilat pengojnë suksesin e saj.

Zgjedhja e ushqimeve të lehta

Në ditët e sotme, tregjet janë të stërmbushura me produkte të ashtuquajtura të lehta që kanë pak kalori.

Këto produkte janë pakëz gënjeshtare për vetë faktin se mund të kenë më pak kalori por kjo nuk do të thotë se nuk kanë sheqer ose yndyrna.

Për shembull, lëngjet e gazuara që reklamohen si pa sheqer, padyshim që kanë sheqer, thjesht në forma të ndryshme.

Për rënien nga pesha, hiqni dorë nga këto lëngje dhe pini ujë.

Një shembull tjetër është lëngu i portokallt.

Ai është krejt natyral ama në mungesë të fibrës është i gjithi sheqer.

Portokalli është më efikas kur hahet dhe jo kur pihet.

Mosplotësimi i dëshirave të caktuara

Nëse i nënshtroheni një regjimi shtrëngues ushqimor, kjo nuk do të thotë që të hiqni dorë nga llastimi i vetes herë pas here.

Nëse dieta juaj ndalon të ëmblat, por juve ju pëlqen çokollata, ju nuk do reshtni së menduari për të.

Kjo është e gabuar.

Nuk duhet të hiqni dorë nga çokollata, por të zgjidhni atë që ka sasinë më të madhe të kakaos në përmbajtjen e saj.

Mjafton pak çokollatë në ditë dhe trupi dhe mendja do të jenë të kënaqur.

Uria e vazhdueshme

Gabimi i tretë që bëjnë njerëzit që janë në dietë është se qëndrojnë gjatë në kthetrat e urisë.

Dieta nuk ka të bëjë me urinë por me shëndetin.

Hani më shumë fruta, perime dhe ushqime natyrale dhe mos lini nivelin e kalorive në një minimum të rrezikshëm.

Nëse ju hani mbi 3 vakte në ditë – në sasitë e duhura dhe me ushqime të shëndetshme- jo vetëm që nuk do ju marrë uria, por edhe do të humbisni më shumë në peshë.

Mos merrni dieta në internet

Interneti është i tejmbushur me receta e dieta të ndryshme që premtojnë rënie të shpejtë nga pesha.

Mos u gënjeni! Jo çdo dietë bën për ju.