Kosi është maska më e mirë për fytyrën, ja çfarë nuk dinit

Përdoreni kosin për pastrimin e fytyrës, pasi është ilaçi më i mië. Mos shtoni asgjë tjetër, vetëm kos. Sipas ekspertëve, ky product qumështii jep lëkurës së fytyrës rigjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm.Zinku, i njohur për vlerat e tij anti-inflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës si dhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve.

Kosi përmban kalcium, ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitaminat B nga ana tjetër, bëjnë të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalët e lirë, si dhe nxisin prodhimin e yndyrnave të shëndetshme.

Acidi laktik është një nga përbërësit kryesor të kosit, dhe gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon si një agjent kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës. Por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinazë, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe e pastër.

Mjafton që në një filxhan kafeje të hidhni 2-3 lugë çaji me kos dhe të përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike, si dhe qafën. Këshillohet që ndërkohë që lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore, për të nxitur dhe qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar një maskë të mirëfilltë.

Lëreni përreth 15 minuta dhe më pas mjafton të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërrmohet. Kështu ju largoni qelizat e vdekura dhe papastërtitë që janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës.

Kosi përmban baktere të cilat luftojnë që të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas shpëlajeni lëkurën me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, sugjerohet që thjesht ta shpëlani fytyrën me ujë të bollshëm.

Për personat me lëkurë të yndyrshme është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat. Ndërsa ata që kanë lëkurë të thatë, mund ta përdorin dy apo tri herë në javë./express