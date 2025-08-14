Koha më e mirë për të pirë kafe, sipas ekspertëve
Ekspertët këshillojnë që filxhani i parë i kafesë të mos konsumohet menjëherë pas zgjimit, por rreth një orë më vonë. Arsyeja lidhet me nivelin e lartë të kortizolit – hormoni që rrit energjinë dhe vigjilencën – i cili kulmon 30-45 minuta pas zgjimit. Pirja e kafesë gjatë kësaj periudhe mund të shtojë tepër këtë hormon.
Kafeja rekomandohet gjithashtu 30 minuta para stërvitjes për të përmirësuar fokusin, koordinimin dhe për të reduktuar ndjesinë e lodhjes. Pas një gjumi të keq, 200 mg kafeinë (rreth dy filxhanë kafe) mund të ndihmojnë në rikthimin e vigjilencës.
Doza ditore e rekomanduar është deri në 400 mg kafeinë (rreth 4-5 filxhanë kafe). Personat me ndjeshmëri ndaj kafeinës duhet ta kufizojnë ose ta shmangin. Koha më e keqe për ta konsumuar është pasdite ose në mbrëmje, pasi mund të ndikojë negativisht në gjumin e natës.